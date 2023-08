04.08.2023 12:10 706 Kraftklub und AnnenMayKantereit kommen und haben besonderen Support dabei

Von Guido Glaner

Dresden - Erst AnnenMayKantereit am 1., dann Kraftklub am 2. September, Ort des musikalischen Geschehens ist die Rinne im Ostragehege in Dresden. Doch kommen die Bands nicht allein, sie haben Vorgruppen, Support, mit dabei. Die sind von besonderer Qualität. Bilderbuch beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2022. © IMAGO/Carmele/tmc-fotografie.de Den Auftakt zu AnnenMayKantereit intoniert das feministische Frauentrio My Ugly Clementine aus Wien, eine noch junge Formation, 2019 gegründet. Im Jahr darauf erschien das erste Album, "Vitamin C". Eine Umbesetzung erlebte die Band vergangenes Jahr, als sich das nonbinäre Gründungsmitglied Kem Kolleritsch zurückzog und als Begründung Transfeindlichkeit angab. Gleich zwei Supports hat sich Kraftklub gewählt, das ist zum einen die junge Band "Tränen", bestehend aus Kraftklub-Mitglied Steffen Israel und der Sängerin Gwen Dolyn, zum anderen die kultige Wiener Band Bilderbuch. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Vom Riesen-Penis bis zur Kreuzigung: Die verrückten Kisten der Saloppe-Rennen Eine Wahl nicht ohne Risiko für den Hauptact des Abends, möchte man meinen, denn die Indie-Band Bilderbuch, gegründet 2005, hat selbst das Zeug dazu, Hauptattraktion eines Konzerts zu sein. Ist die Vorgruppe zu bekannt und zu gut, läuft der Hauptact, in diesem Fall Kraftklub, Gefahr, dass ihm der Rang abgelaufen wird. Es wird spannend sein zu erleben, wie die Bands sich schlagen. Für beide Konzerte sind noch Karten verfügbar.

