21.06.2023 18:52 Ein "Haus am See" in der Jungen Garde: So lief der Auftritt von Peter Fox in Dresden

Am 20. Juni trat Peter Fox in Dresden in der Jungen Garde auf. So lief das Konzert vor rund 4900 Zuschauern.

Dresden - Mit "Haus am See" landete Peter Fox (51) im Jahr 2008 einen Mega-Hit. Erst im März erschien die Single "Weiße Fahnen", zu dem Peter Fox (51) auf der Bühne plakativ sein Schweißtuch wehen lässt. © Christian Juppe Am Dienstagabend war der "Seeed"-Frontsänger als Solo-Künstler erstmals in der mit rund 4900 Fans ausverkauften Jungen Garde zu Gast: "Ein richtig geiler Laden, den ihr hier habt!" Auf der Bühne im Großen Garten rockten zwei Dutzend Tänzer mit starken Moves und Dance Battles die Show - fast alle aus Dresden, eigens fürs Konzert gecastet. Bei so viel Hüftschwung hielt es auch das Publikum nicht lange auf den Sitzen. Und weil das Spektakel trotz Zugaben Punkt 22 Uhr wegen Lärmschutz viel zu schnell zu Ende war, tröstete Peter Fox: "Wir sehen uns im August, da spielen wir nochmal am Elbufer für euch".

Dann sang er zum Abschied a-cappella mit allen gemeinsam sein Juwel "Ein Haus am See".

