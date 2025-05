Fünf einmalige Erlebnisse für Deinen Sonntag in Dresden

Moritzburg - Am Sonntag ist Deine Chance, um kostenfrei alles rund um das Thema Draußensein zu erfahren. Von 10 bis 17 Uhr erwarten Dich im Bad Sonnenland in Moritzburg Vorträge, Workshops, Livemusik und eine Outdoor-Party.

Dresden - Alle Trödel-Liebhaber aufgepasst! Am Sonntag verwandelt sich die Dresdner Galopprennbahn zwischen 10 und 16 Uhr mit über 200 Ständen in ein wahres Paradies für Entdecker und Sammler. Musikalische Begleitung und Imbissstände runden das Markterlebnis ab. Der Eintritt ist frei.

Radebeul - Treppauf, treppab im Radebeuler Weinberg (Parken: Knollweg 35 im Navi eingeben), 100-mal am Stück so schnell wie möglich oder in 24 Stunden so oft es die Kräfte zulassen. Die Spitzhaustreppe - nach Idee von August dem Starken und Entwurf von Daniel Pöppelmann als Verbindung zwischen Hoflößnitz und Spitzhaus angelegt - ruft wie schon am Sonnabend auch am Sonntag zur 21. Ausgabe des Mount-Everest-Treppenmarathons. Zuschauer sind willkommen. Drumherum locken zahlreiche Weingüter und Gasthäuser zum Verweilen ein. Infos zum Programm unter treppenmarathon.de

Weitere Ausflugstipps unter augusto-sachsen.de. TAG24 wünscht einen angenehmen Sonntag.