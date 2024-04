"Frei.Wild"-Frontmann Philipp Burger zeigt Dresden sein "Grenzland"

Philipp Burger (43, M.) kommt im September für ein Konzert nach Dresden. © dpa/Jan Woitas

Nach seinen Gigs in Löbau im Januar und Leipzig im März kommt der "Frei.Wild"-Frontmann im September in die sächsische Landeshauptstadt.

In Dresden spielt der Sänger Titel seines im Dezember vergangenen Jahres veröffentlichten Albums "Grenzland". Wie Burger erklärt, will er damit nicht nur "Herzen höherschlagen lassen", sondern auch "Diskussionen entfachen".

"Ob 'Weckt die Punks, weckt die Skins', ob 'Mandy hat Doppel D', ob 'Liebe.Macht.Idioten' oder 'Erzähle mir von deinem Leben', all diese Nummern halten das bereit, was den einen oder anderen 'Verbotswütigen' zum Kotzen, euch aber zum Nachdenken bringen wird", so der 43-Jährige in einer Mitteilung zum Album.

Seine Show am 29. September in der Reithalle lädt etwas mehr als eintausend Rockfans also zum Mitsingen, Feiern und Nachdenken ein.

Burger kommt als Solo-Act mit seiner eigenen Band. Mit "Frei.Wild" spielt er nur sechs Open-Airs in diesem Sommer.