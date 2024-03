Ganz besonderes Konzert: Kreuzchor singt für Musiktherapie

Dresden - Vor 25 Jahren sang der Kreuzchor zum ersten Mal für krebskranke Kinder. Seither tritt der weltberühmte Chor alle zwei Jahre beim Benefizkonzert für den Verein "Sonnenstrahl" auf. Auch beim 25. Konzert am 15. März (19 Uhr) in der Kreuzkirche sind die Kruzianer wieder mit dabei.

Kreuzkantor Martin Lehmann (50, 2.v.r.) und Ex-Kantor Roderich Kreile (68, r.) schauen Musiktherapeutin Julia Grützner (41) beim Musizieren mit dem an Krebs erkranktem Lennard (10) über die Schulter. © Holm Helis

Das erste Konzert 1999 sammelte Spenden, um eine Unterkunft für Eltern einzurichten, deren an Krebs erkrankte Kinder in der Uniklinik Dresden behandelt werden. Das Elternhaus an der Goetheallee platzte schnell aus allen Nähten.

Ein zweites Haus (für Therapie- und Beratungsangebote) befindet sich an der Schubertstraße im Bau. Mit den Erlösen des diesjährigen Konzertes soll eine Musiktherapie finanziert werden, die dann ab Sommer 2025 in den neuen Räumen stattfinden kann.



Eine "Musiktherapie" ist auch das Benefizkonzert. Der Kreuzchor tritt mit den jungen Musikern des Ensembles "Junge Camerata" des Landesgymnasiums für Musik auf.

Kreuzkantor Martin Lehmann (50): "Junge Menschen machen sich stark für Gleichaltrige, die eine schwere Zeit erlebt haben. Umso wichtiger ist es, mit unserem Konzert den Kindern und ihren Familien Kraft und Trost zu spenden" - mit Musik von Bach bis Vasks.