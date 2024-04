Das Publikum soll's richten! Jazztage Dresden trotzen Existenzkrise mit Benefizkonzert

"In direkter Konkurrenz zu hoch subventionierten Mitbewerbern aus Stadt und Land, welche die Honorare für Künstler überbieten und gleichzeitig die Eintrittspreise unterbieten können, ist es den Jazztagen ohne eine vergleichsweise faire Unterstützung von Stadt und Land nicht möglich, in diesem ungleichen Wettbewerb zu bestehen", formuliert er in einem aktuellen Statement, ohne "Mitbewerber" beim Namen zu nennen.

Auch Sänger Tom Gaebel (49) tritt bei dem Benefizkonzert auf. © Steffen Füssel

Die aktuelle Arbeit des Festivalteams bestehe in Bemühungen und Maßnahmen, "die Finanzierungslücke zunächst so zu schließen, dass das Festival 2024 in stark verkleinerter Form stattfinden kann und für 2025 die Mittel für ein Festival in bekannter Bedeutung und Größe wie zuletzt 2023 wieder ermöglichen zu können", so Forster.

Die Zeichen stünden auf radikaler Verkleinerung des Konzertangebots auf 20 Prozent. Die neue Festivalform besteht in diesem Jahr aus locker über das Jahr gestreckten Konzertdaten. Gut ein Dutzend Konzerttermine zählt der Veranstaltungsplan zurzeit.

Im Benefizkonzert spielen die Künstler ohne Gage, der Eintritt für das Publikum ist gratis. Restkarten gebe es an der Abendkasse, heißt es.

Auf der Bühne versammeln sich unter anderem eine Reihe Stammkräfte der Jazztage, darunter Tom Gaebel, Rebekka Bakken, Maria Markesini und David Hermlin, außerdem Dirk Zöllner, die Klassik-Sängerin Simone Kermes sowie die Klazz Brothers & Cuba Percussion, die Formation des Intendanten. Die Veranstalter hoffen auf reichlich Spenden aus dem Publikum.