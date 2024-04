DAVE gibt's erstmals zweimal: Dresdner Clubkultur-Festival verdoppelt sich!

Künftig werden also aus zehn Tagen DAVE im Herbst jeweils vier Tage im Herbst plus vier Tage im Frühjahr.

Was Absicht ist: Ohne den Sommer überspringen zu wollen erweitert sich das sonst traditionell im September angesiedelte Festival in diesem Jahr bewusst und findet 2024 erstmals zweimal statt! Morgen, am Donnerstag, startet die neu erdachte Frühjahrs-Edition.

Das DAVE-Opening findet am 25. April in der Groovestation statt. © Steffen Füssel

PART TWO ist für 3. bis 6. Oktober vorgesehen; der neu etablierte PART ONE läuft nun schon vom 25. bis 28. April - aufgrund fehlender Förderzusagen gleichwohl lückenhaft und nicht so umfangreich wie das üblicherweise die Club- und öffentliche Räume erweiternde Herbstprogramm.

Das DAVE-Opening ist am 25. April in der Groovestation platziert und lokalen Live-Acts vorbehalten. Am Abend ist das DJ-wechsel-dich-Format "DAVE Slot Fighter" vorgesehen. Es wird gewohnte DJ-Workshops geben, Diskussionsrunden zur Situation der Dresdner Clubkultur, dazu die Filmreihe "Music in Motion" im Thalia Kino.

Weitere Spielorte sind unter anderem die Clubs Koralle, Gartenlokal Fortschritt, objekt klein a, Plan B und Sektor Evolution. Dort ist am Samstag (27. April) das "DAVE ON!" geplant, wo ab 23 Uhr 22 Künstler - aus Buenos Aires, Detroit, New York, Barcelona, Prag, Leipzig, Görlitz und Dresden - eine weltoffene sächsische Metropole feiern wollen.

Alle Veranstaltungen dienen der Unterstützung der Dresdner Clubkultur und stehen dieses Jahr unter dem Motto: "Rhythm of Change". Heißt: Clubkultur sei laut den Veranstaltern ein dynamisches, soziokulturelles System, das sich ständig wandelt und weiterentwickelt und durch die Integrierung neuer Ideen, Technologien und Kunstformen stets vielfältig bleibt. Weitere Infos: www.dave-festival.de/programm.