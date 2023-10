Morgen gibt's einen Hauch von Woodstock im Alten Schlachthof

Dresden - "The Heros of Woodstock" sind - in falscher englischer Schreibweise (richtig: Heroes) - angesagt am Samstag im Alten Schlachthof , Konzert mit den Bands Ten Years After und Canned Heat. Mehr als ein Hauch von Woodstock wird es wohl nicht, denn wirklich dabei waren viele der Musiker der aktuellen Besetzungen nicht, aber immerhin. Ein bisschen Woodstock findet statt.

Ten Years After, das war vor allem der Gitarrist Alvin Lee aus Nottingham, damals 24 Jahre alt. Der Auftritt der britischen Band gehört zu den ikonischen Konzerten der Woodstock-Tage im August 1969, zu bestaunen in Videoclips auch auf YouTube, mit der elfminütigen Bluesrock-Nummer "I'm going home", noch 54 Jahre später ein unverwüstlicher Klassiker.

Die Gründer der Band, Alan "Blind Owl" Wilson, mit der charakteristisch hohen Stimme, und Bob "The Bear" Hite, sind lange schon nicht mehr am Leben, gestorben 1970 (Wilson) beziehungsweise 1981 (Hite). Bekannteste Hits der Band sind "Going Up the Country", das in Woodstock zur Festival-Hymne avancierte, und "On the Road Again".

Es steckt also noch Leben in Woodstock, nicht nur dem Mythos, sondern in der Generation der Veteranen auch unmittelbar, wenn auch in Ausnahmen, biologisch.

Da weht er dann doch, der Hauch des Echten. Der Woodstock-Mythos ist ohnehin unauslöschlich. Karten von 58,05 bis 63,55 Euro.