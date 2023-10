Rammstein legt nach: Drei statt zwei Konzerte in Dresden

Rammstein hat zwei weitere Deutschland-Konzerte für 2024 angekündigt. © Malte Krudewig/dpa

Die Musiker um Sänger Till Lindemann (60) wollen sowohl in Dresden (18.5.) und Gelsenkirchen (29.7.) jeweils einmal zusätzlich spielen.

Für Dresden hatte die Band bereits Konzerte in der Rinne am Open-Air-Gelände an der Messe am 15. und 16. Mai 2024 auf ihrem Tourplan.

Die Zusatzkonzerte wurden am gestrigen Montag auf den Social-Media-Konten von Rammstein mit der hohen Nachfrage beim Vorverkauf für den Fanclub begründet.