Sechs Tipps für Euren Ersten-Mai-Feiertag in und um Dresden

Von Max Patzig

Dresden - Der neue Monat startet am heutigen Mittwoch mit einem Feiertag. TAG24 weiß, welche Aktivitäten ganz besonders geeignet sind, um die zusätzlichen Sonnenstunden gut zu verbringen.

Verspäteter Tanz in den Mai

Dresden - Das "Dance Together"-Festival in Hellerau startet mit einem verspäteten Tanz in den Mai. Am Nachmittag (ab 15 Uhr) geht's in der Gartenstadt los. Die Besucher werden in zwei Gruppen aufgeteilt und absolvieren in gegensätzlichen Richtungen einen Rundgang, der 3,3 Kilometer lang ist. Entlang der Route warten fünf Tanzgruppen mit jeweils etwa 15 Minuten langen Präsentationen. Am Abend (ab 18.30 Uhr) zieht das Tanzfest in das Festspielhaus um, wo bis 21 Uhr eine Party steigt. Eintritt frei.

In Hellerau wird am Feiertag getanzt. © PR/Hellerau/Stephan Floss

Brauereifest

Lohmen - Bei der Hofbrauerei in Lohmen wird von 11 bis 17 Uhr bei (natürlich!) frisch Gezapftem vom Fass, Live-Musik und der einen oder anderen Delikatesse gefeiert. Führungen durch die Brauerei und Lesungen von verschiedenen Buch- und Gedichtsautoren runden das Programm ab. Der Eintritt ist frei.

Die Hofbrauerei Lohmen feiert ein großes Fest mit Live-Musik und Lesungen. © Eric Münch

Hey sexy!

Dresden - "Was empfinden wir als sexy oder schön?" Diese Frage stellt das Staatsschauspiel in den Raum, das bei einer ganz besonderen Vorstellung herausfinden will, was das Publikum als sexy ansieht. Mit interaktiven Performances will das Kollektiv "Turbo Pascal" gesellschaftliche Fragestellungen, Prozesse und Utopien erforschen und erproben. Die knapp zweistündige Aufführung ist interaktiv. Das Publikum wechselt im Laufe der Vorstellung die Sitzplätze und interagiert mit den Künstlern in einem "alternativen Nachtclub", wie es heißt. Eigene Sichtweisen und bestehende Normen sollen so hinterfragt, verhandelt und neu erlebt werden. Los geht's 20 Uhr im Kleinen Haus, Tickets gibt's für 16 Euro.

Das Publikum wird im Kleinen Haus herausfinden, was sexy ist. © PR/Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe

Pflanzenmärkte

Dresden/Borthen - Warum nicht das schöne Wetter nutzen und sich um die Bepflanzung von Balkon oder Garten kümmern? In Dresden lädt das Alte Heizhaus (Stetzscher Straße 4-6) von 10 bis 16 Uhr zum großen Pflanzen- und Kräutermarkt. Mehr als 20.000 Gewächse wollen dort entdeckt werden. Andere Landschaftsbauer präsentieren sich derweil (10 bis 17 Uhr) auf dem sächsisch-böhmischen Bauernmarkt in Röhrsdorf. Sie haben ebenfalls allerhand Pflanzen, Stauden und Kräuter in petto.

Wer jetzt noch nicht gepflanzt hat, sollte sich sputen. © 123Rf/rh2010

Erdbeersaison

Döbeln - In den Karls Erlebnis-Dörfern beginnt am heutigen Mittwoch offiziell die Erdbeersaison. Seit dieser Woche gibt es schon die beliebten Früchte aus eigenem Anbau in Döbeln. Die frisch zubereiteten Erdbeer-Waffeln, -Shakes, -Burger und mehr warten darauf, nach einer Runde auf der Achterbahn genossen zu werden. Geöffnet ist von 9 bis 18 Uhr. Eintritt frei, die Attraktionen kosten aber je Fahrt unterschiedliche Beträge. Tipp: Tagespass für alle Fahrgeschäfte pro Person 12 Euro in der App.

DDR-Museum

Pirna - Zum Familienfest lädt das DDR-Museum in Pirna am heutigen Feiertag. Dort wird stilecht der "Kampf- und Feiertag der Werktätigen" (10 bis 17 Uhr) begangen. Dazu rollen auch Oldtimerbusse wie beispielsweise ein Ikarus 66 vor. Und auf einem Trödelmarkt werden DDR- und andere Ostprodukte angeboten. Kinder können zudem auf Ponys reiten, sich auf einer Hüpfburg austoben und schminken lassen. Mit Oma Annette können sie zudem basteln. Ein Zauberer unterhält Jung und Alt.

Oldtimer werden zuhauf beim Familienfest am DDR-Museum in Pirna zu sehen sein. © Daniel Förster