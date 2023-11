Stargast beim Adventskonzert: Angelo Kelly war schon als Kind in Dresden

Dresden - Er hat von Fußball keine Ahnung - und war trotzdem am Montag im Harbig-Stadion: Angelo Kelly (41). Der irische Musiker ist Stargast beim "Großen Adventskonzert" am 21. Dezember auf dem Dynamo-Rasen.

Sänger Angelo Kelly (41) freut sich aufs "Große Adventskonzert" im Harbig-Stadion. © Norbert Neumann

"Ich freue mich wirklich sehr, denn ich singe das erste Mal mit solch großen Chören", sagte Kelly in Anspielung auf Kreuzchor, Kapellknaben, Operetten-Kinderchor und die Musical-Company Oh-Töne.

"Noch dazu bin ich wirklich gern in Dresden. Meine erste Erinnerung an die Stadt reicht in meine Kindheit zurück. Ich war acht Jahre alt. Die Kelly Family trat in der DDR auf, und wir kamen auch nach Dresden. Die Frauenkirche war da noch ein Trümmerhaufen. Ich stand mit meinem Vater davor - und er weinte", erzählt Kelly.

"Er fühlte das Verbrechen, das an dieser Stadt begangen wurde. Er wusste, welches Juwel Dresden war. Ich bin heute umso froher, wenn ich sehe, wie schön Dresden geworden ist. Und ich wünschte, mein Vater hätte das noch erlebt."



Auch zu Konzert-Gastgeber und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"-Prinz Pavel Trávníček (73) hat Kelly eine Beziehung.