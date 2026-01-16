Taxifahren in Dresden soll deutlich teurer werden

Dresden - Auch das noch! Taxifahrten werden in Dresden deutlich teurer. In den kommenden Monaten sind stufenweise Preiserhöhungen geplant.

Die Kosten für Taxifahrten werden dieses Jahr absehbar steigen. © Steffen Füssel

Konkret liegt Folgendes auf dem Tisch: Der Grundpreis pro Fahrt soll im März von derzeit 4,50 auf 4,90 Euro steigen. Ab Januar 2027 könnten dann 5,30 Euro fällig werden - ein Plus von knapp 18 Prozent.

Auch der Kilometerpreis zieht an: Bis vier Kilometer Fahrtstrecke steigt er beispielsweise um 40 Cent auf 3,20 Euro.

Zudem sollen Festpreise zwischen wichtigen Verkehrsknoten steigen. Eine Fahrt vom Flughafen zum Hauptbahnhof kostet aktuell 39 Euro, ab April 48 Euro (2027: 51 Euro).

Damit müssten Fahrgäste für diese Strecke bis zu 30 Prozent mehr bezahlen.