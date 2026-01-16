Taxifahren in Dresden soll deutlich teurer werden
Dresden - Auch das noch! Taxifahrten werden in Dresden deutlich teurer. In den kommenden Monaten sind stufenweise Preiserhöhungen geplant.
Konkret liegt Folgendes auf dem Tisch: Der Grundpreis pro Fahrt soll im März von derzeit 4,50 auf 4,90 Euro steigen. Ab Januar 2027 könnten dann 5,30 Euro fällig werden - ein Plus von knapp 18 Prozent.
Auch der Kilometerpreis zieht an: Bis vier Kilometer Fahrtstrecke steigt er beispielsweise um 40 Cent auf 3,20 Euro.
Zudem sollen Festpreise zwischen wichtigen Verkehrsknoten steigen. Eine Fahrt vom Flughafen zum Hauptbahnhof kostet aktuell 39 Euro, ab April 48 Euro (2027: 51 Euro).
Damit müssten Fahrgäste für diese Strecke bis zu 30 Prozent mehr bezahlen.
Über die Tarifanpassungen wird im März der Stadtrat entscheiden
OB Dirk Hilbert (54, FDP) wurden die geplanten Anpassungen im August 2025 von der Taxigenossenschaft vorgeschlagen.
Jan Kepper (49), Chef der Genossenschaft, begründet die Erhöhungen mit gestiegenen Kosten, insbesondere für den Mindestlohn. "Die wirtschaftliche Grundlage für unser Geschäft muss gegeben sein. Bislang verbrennen wir alle Geld", wirbt er bei den Kunden um Verständnis.
