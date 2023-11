Eine sächsische Ausgrabung: Premiere der romantischen Oper "Der Vampyr" an den Landesbühnen

Radebeul - 24 Stunden Zeit hat der zum Untoten gewordene Lord Ruthwen, um drei Bräute zu töten und so Aufschub vor dem Abstieg in die Hölle zu gewinnen. Doch die Liebe kommt ihm dazwischen. Wegen Corona war die Produktion "Der Vampyr" selbst lange Zeit untot: Dreieinhalb Jahre nach pandemiebedingter Absage feierte Heinrich Marschners große romantische Oper nun am Samstag ihre bejubelte Premiere an den Landesbühnen Sachsen.