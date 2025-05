Dresdner Influencerin kämpft gegen Tabuthemen: "Sollten uns nicht dafür schämen müssen"

Seit 15 Jahren leidet Lyn inzwischen an Diabetes. Mit ihrer Online-Präsenz versucht sie, anderen Erkrankten Mut zu machen. © Montage: Lyn Künstner

Für die Influencerin ist es nicht das einzige große Ereignis, das in den nächsten Tagen ansteht. Kommende Woche geht es für Lyn an die französische Mittelmeerküste, wo sie an den 78. Filmfestspielen in Cannes teilnimmt.

Wie sie bereits zuvor TAG24 verriet, wurde die 33-Jährige von der italienischen Designerin Elena Socoloschi eingeladen, um eines ihrer Kleider zu tragen. "Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ich war schon in Nizza und Monaco, aber noch nie in Cannes", so die Dresdnerin aufgeregt.

Wie das Kleid - eine Maßanfertigung - aussehen wird, hielt sie vorerst noch geheim.