Große Zwergen-Parade in Dresdner Theater

Dresden - Im Boulevardtheater Dresden kommen Kleinwüchsige ganz groß raus - in der Wiederaufnahme des Familienstückes "Schneewittchen und die 7 Zwerge". Nach fast 100 Vorstellungen steht der Märchenklassiker nach fünfjähriger Pause ab 17. November wieder auf dem Programm - in neuer Besetzung.

Sind für "Schneewittchen und die 7 Zwerge" startklar (v.l.n.r.): Mick Morris Mehnert (27), Jona Bergander (28), Valerij Radmacher (40), Sascha Schicht (23), Regisseur Olaf Becker (52), Peter Brownbill (55), Ramazan Kirca (34), Peter Pooschke (65) und Alina Grummt (25). © Steffen Füssel

Deshalb reisten am gestrigen Mittwoch die acht kleinwüchsigen Darsteller zur Kostümprobe aus ganz Deutschland an. "Ich bin der Ersatzmann, der in alle Rollen einspringen kann", erklärt Sascha Schicht (23), der schon in der benachbarten Comödie im Inklusionsstück "Die Goldfische" mitwirkte.

Sascha und seine Mitspieler wurden von der Emdener Agentur "Brownbill" vermittelt, die sich auf kleinwüchsige Künstler spezialisiert hat.

"Ich habe 30 bis 40 Männer und Frauen, die ich zu 90 Prozent im deutschsprachigen Raum vermittle. Meist werden für Märchen Zwerge gesucht, Prinzen werden immer noch lieber mit 1,80 Meter großen Darstellern besetzt", schmunzelt der 120 Zentimeter große Agentur-Chef Peter Brownbill (55), der auch den Zwergen-Chef auf der Bühne spielt.



Es ist nicht der erste Einsatz von Brownbill in Dresden. Er begeisterte schon im "Singenden, klingenden Bäumchen" sowie in "Schneewittchen" (2015-2018). "Und das Kostüm passt noch", sagt Brownbill stolz.