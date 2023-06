Operette Dresden bekommt neuen Frosch: Stumpi dafür "höchstpersönlich" in Großröhrsdorf

Über 100-mal hat Wolfgang Stumph an der Semperoper den Gefängniswärter Frosch in "Die Fledermaus" gespielt. Nun tritt Fridolin Sandmeyer in seine Fußstapfen.

Von Katrin Koch

Dresden - Er tritt in ziemlich große Fußstapfen: Mehr als 100-mal hatte TV-Liebling Wolfgang Stumph (77) an der Semperoper den Gefängniswärter Frosch in "Die Fledermaus" gespielt. An der Dresdner Staatsoperette übernimmt nun Fridolin Sandmeyer (36) die Rolle. Am kommenden Samstag (10. Juni) feiert der Schauspieler als "Frosch" Premiere.

Fridolin Sandmeyer (36) findet nicht nur die Operette, sondern ganz Dresden toll. © Petra Hornig "Ich fühle mich ein bisschen wie ein Alien, der auf der Erde gelandet ist", lacht Fridolin über sein Debüt in einer Operette. Dem Publikum dürfte er eher aus Filmen wie der Amazon-Comedyserie "Die Discounter" (2022) bekannt sein. "In der Operette gibt auf einmal die Musik das Konzept vor. Ich muss - im Gegensatz zu Theater und Film - meine Rolle weniger erarbeiten. Ich weiß, dass schon viele tolle Schauspieler den Frosch gegeben haben, auch Sachsenheld Wolfgang Stumph. Aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Da bin ich selbstbewusst genug", so der Berliner. Dresden Theater Friedrichstatt-Palast sorgt sich um Sommer-Western: Thomas Schuch lädt zum Satire-Preis Ohnehin bietet die sechste "Fledermaus"-Inszenierung der Operette seit 1954 ein Novum. Regisseurin Kathrin Kondaurow siedelt die Geschichte in einem Grandhotel der Belle Époque an und Frosch fungiert als Hotelportier und Gefängniswärter in Personalunion.

In der Operette ist "Frosch" Fridolin Sandmeyer Wärter und Rezeptionist in Personalunion. © PR/Paweł Sosnowski

Mit dem Klapprad durch Dresden

Im Herbst spielt Fridolin Sandmeyer die Hauptrolle in der Serie "Michel Mayer will ein Kind". © ZDF/Ramin Morady "Als mich Kathrin Kondaurow im November für die Rolle anfragte, lag ich gerade mit einem Bandscheibenvorfall im Krankenhaus", erinnert sich Fridolin. Mittlerweile ist er wieder fit - und in Dresden mit dem Fahrrad unterwegs. "Damit ich hier flexibel bin, habe ich mir ein altes Rad für 55 Euro gekauft. Zu Hause habe ich noch ein Klapprad, ein Peugeot-Rennrad und ein Motorrad." Wer noch mehr von Fridolin Sandmeyer sehen will, sollte sich den Herbst vormerken. Dann startet die ZDF-Neo-Serie "Michel Mayer will ein Kind" - mit dem "Frosch" in der Hauptrolle.

