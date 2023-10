Reichsbürger plant Staatsstreich in Sachsen: Diese "Dreigroschenoper" ist radikal anders

Dresden - Wenn Regisseur Volker Lösch ein Theaterstück inszeniert, ist Provokation eingepreist. Nun hat er für das Dresdner Staatsschauspiel Bertolt Brechts Über-Klassiker "Die Dreigroschenoper" radikal umgedeutet und in ein Sachsen von heute verlegt, in dem Reichsbürger und rechtspopulistische Politiker Umsturzträume in die Tat umsetzen wollen. Bejubelte Premiere war am Freitag im Schauspielhaus.