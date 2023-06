Rockröhre lebt auf der Carte-Blanche-Bühne einfach weiter: "Jhonny Boy" macht uns die Tina Turner!

Dresden - Rockröhre Tina Turner (†83) lebt! Auf der Bühne des Revue-Theaters Carte Blanche feiert Travestiestar "Jhonny Boy" eine Hommage an die im Mai verstorbene Ikone der Musikgeschichte. Der gebürtige Tunesier gastiert im Juni mit Tinas Hits in der Show "Dresdens Traumfabrik" auf der Prießnitzstraße.

Travestiestar Jhonny Boy - wie sein Idol Tina Turner im roten Lederkleid. © Christian Juppe

"Tina Turner ist schon immer mein Idol. Ich liebe sie und ihre Songs", schwärmt Murat Jouini (63), wie der Künstler bürgerlich heißt. "Deshalb parodiere ich sie auch nicht, ich zelebriere ihre Songs, in Cannes, in St. Tropez, in Dresden."

Ob "I Can't Stand the Rain" oder "Private Dancer": "Ich habe ihre ganze Entwicklung verfolgt. Von den Anfängen mit Ike Turner bis heute. Seit 1995 schlüpfe ich in ihre Rolle."

So gut, dass Murat 1996 eine Travestieshow bei RTL gewann. "Ich war nicht nur bei ihren Konzerten, ich habe sie auch einmal beim Rot-Kreuz-Ball in Monaco getroffen", erzählt Murat, der seit 35 Jahren in Hamburg lebt.

Dort hat er auch seinen Tina-Turner-Fundus: mehr als 20 Kleider, geschneidert nach den Originalen, darunter Turners legendäres rotes Lederkleid. Hinzu kommen fünf Perücken - von kurz bis zur unvergesslichen Löwenmähne.