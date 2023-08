Punkrock mit Hackbrett: Tote Hosen, Wells und Polt in der Garde

Dresden - Die Toten Hosen, Gerhard Polt und die Gebrüder Well sind scheinbar völlig ungleiche Künstler. Und doch sind sie nicht nur gute Freunde, sondern stehen seit bald 40 Jahren immer mal wieder gemeinsam auf der Bühne.

Mit "kultureller Zumutung" auf "Forever"-Tournee (v.l.): Toten-Hosen-Sänger Campino (Andreas Frege, 61), Gerhard Polt (81), Christoph "Stofferl" Well (63), Karl Well und Michael Well (64). © Uwe Lein/dpa

Aktuell läuft eine ihrer sehr raren Tourneen, sie heißt "Forever" und verspricht im Beititel "Eine kulturelle Zumutung". Am Samstag spielt man in der Jungen Garde in Dresden auf, Karten gibt es längst schon nicht mehr.



Die subversiv-chaotische Mischung aus Punkrock, Volksmusik und Kabarett kommt so selten auf die Bühne, da ist die Nachfrage entsprechend groß.

Der kulturübergreifende Dreiklang ist erstmals seit sechs Jahren wieder live zu erleben. Dafür werden vor allem Open-Air-Veranstaltungen bestritten, für die Künstler in dieser Kombination ein ungewöhnlich großes Auditorium.

Allein der Tourstart am 14. Juli fand in kleinerem Rahmen statt, im Bauerntheater in Schliersee, Heimat des bayerischen Satirikers Polt (81).