1000 Scheinwerfer für die Schlössernacht!

Dresden - Die Vorbereitungen für die Schlössernacht in Dresden laufen auf Hochtouren.

Kein Wunder, dass bei Schlössernacht-Logistikchef Christian Sass der Schrittzähler am Ende des Tages rund 35.000 Schritte anzeigt.

Damit am Samstag 6000 Besucher mehr als 250 Künstler an Spielstätten zwischen Schloss Albrechtsberg und Eckberg erleben können, wuseln bis kurz vorm Einlass 170 Techniker, Helfer und Gastronomen gleichermaßen.

Für die Schlössernacht gibt es am heutigen Freitag (bis 13 Uhr) Karten (48,50 Euro) im Vorverkauf, 200 Karten (54 Euro) am Samstag an der Abendkasse.