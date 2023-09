12 Gründe, nicht daheim zu bleiben: Das ist am Samstag in und um Dresden los!

Neben Weinfesten in Radebeul und Meißen, dem Stadtfest in Grimma und dem Herbstmarkt in Dresden gibt es genügend zu feiern und zu erleben in unserer Region.

Dresden - Neben Weinfesten in Radebeul und Meißen, dem Stadtfest in Grimma, Hengstparaden in Moritzburg und dem Herbstmarkt in Dresden gibt es genügend zu feiern und zu erleben in unserer Region. Wir haben noch viele weitere Ausflugstipps gefunden, die wir Ihnen empfehlen! Schönes Wochenende!

Musikalische Ernte

Dippoldiswalde - Zu einer Welttanz-Show ist das Publikum am Samstag ab 18 Uhr in die Parksäle eingeladen. Es werden Tänze aus verschiedenen Zeiten und Weltreligionen präsentiert. Höhepunkt ist das Tanzspiel "Augusts starke Schwächen" mit Tänzen aus der Barockzeit. Tickets gibt es über den Musikverein Bannewitz unter Telefon 0351/4042660.



Offenes Tierheim

Dresden - Das Tierheim in Stetzsch (Zum Tierheim 10) öffnet am Sonnabend von 13 bis 16 Uhr seine Türen. Tierfreunde sind eingeladen, vorbeizuschauen und zu überlegen, ein Heimtier bei sich aufzunehmen. Auch Interessenten an einer ehrenamtlichen Tätigkeit sind willkommen. Derzeit suchen 23 Hunde, 44 Katzen und 32 andere Tiere ein liebevolles Zuhause.

Bienentag

Freital - Im Rabenauer Ortsteil Oelsa (Hauptstraße 65a) lädt Maskottchen Carli am Samstag Kinder zwischen 7 und 10 Jahren zum "Bienentag" ein. Von 10 bis 12.30 Uhr zeigt Imker Uwe Meile die Bienen in ihrer Arbeits- und Lebenswelt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können im Imkeranzug spannendes lernen und Wissenswertes erkunden und vor allem: mitmachen. Teilnahme: 5,50 Euro. Anmeldung unter carli@freital.de.

Kartoffelfest

Struppen - Ein Kartoffelfest wird im Ortsteil Naundorf am Sonnabend gefeiert. Ab 10 Uhr können Gäste auf dem Kartoffelfeld am Ende der Straße Am Bärenstein (Start des Wanderweges zum Kleinen und Großen Bärenstein) selbst Kartoffeln lesen und kaufen. In Bioqualität sind die Sorten "Laura" und "Lina" vorhanden. Für Groß und Klein gibt es eine Menge zu erleben, unter anderem eine Landmaschinenausstellung.

Stolpener Lesenacht

Stolpen - In Stolpen werden zur Lesenacht am Samstagabend (ab 16 Uhr) der Frisör, der Kosmetiksalon, das Modestübchen, Gasthäuser, das alte Amtsgericht und Räume der Burg zu gemütlichen Lesestuben. Zur Stolpener Lesenacht lesen nicht nur Autoren wie Peter Ufer aus ihren Werken, auch Prominente wie der Kabarettist Gunter Böhnke oder Sachsens früherer Innenminister Heinz Eggert (77) werden erwartet. Das Programm ist nachzulesen unter stolpen.de.

Entdeckertag

Dresden - Die DDV-Mediengruppe näher kennenlernen können Besucher des DDV-Entdeckertages am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr im Haus der Presse auf der Ostra-Allee. Von A wie Archiv über D wie Dachterrasse bis Z wie zusätzliche Highlights (zu denen ein Trödelmarkt, Soccer-Dart, Schauwerkstätten, die Karikaturenausstellung, Gewinnspiele und ein buntes Bühnenprogramm mit Showmaster Wolfgang Lippert gehören). Der Eintritt ist frei.

Puppenspieltage

Dresden - Die Freunde der Puppentheatersammlung Dresden veranstalten am Wochenende im St.-Pauli-Salon (Hechtstraße 32, Hinterhaus) die Puppenspieltage. Ein zauberhaftes Programm wird aufgeführt: "Zwerg Nase" am Samstag um 15.30 Uhr, "Die goldene Gans" am Sonntag um 11 Uhr (um nur Beispiele zu nennen). Informationen unter puppentheaterfreunde.de. Tickets für 6/4 Euro können da vorbestellt werden.

Truck-Trial-Finale

Altenberg - Im Steinbruch Bärenstein-Kesselhöhe (Bielatalstraße) - auf dem Gelände der VEF GmbH - findet am Wochenende der Finallauf der Internationalen Truck Trial Meisterschaft statt. Am Samstag ab 11 und am Sonntag ab 10 Uhr geht es in die Sektionen, die umgebauten Trucks mit den Überrollkäfigen starten und müssen Geländetauglichkeit und Geschicklichkeit beweisen. Eintritt: 8 Euro (ab 14 Jahren).

Mittelalterliches Burgfest

Dohna - Wenn auf der Burg Dohna Ritter und Edeldamen einmarschieren, dann wird Mittelalterliches Burgfest gefeiert. Am Wochenende - am Samstag von 10 bis 19, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr - wird altes Handwerk, historischer Ritterkampf, Bogenschießen, Klamauk und mittelalterliches Leben präsentiert. Jeweils 12 und 16.30 Uhr finden zudem Turmbesichtigungen statt. Eintritt: 7 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: frei.

Historische Fahrräder

Dresden - Im Stallhof zeigen am Wochenende die Fahrrad-Veteranen-Freunde Dresden eine Ausstellung historischer Fahrräder. "Licht und Schatten - Umgang mit historischer Substanz" nennt sich der diesjährige Schwerpunkt. Von jeweils 9 bis 17 Uhr können rund 70 Exponate besichtigt werden. Es finden Gespräche, Vorführungen und Probefahrten statt. Der Eintritt ist frei.

Landeserntedankfest

Frohburg - In Frohburg wird am Wochenende das Sächsische Landeserntedankfest gefeiert. Zum Programm gehören zahlreiche Musik- und Theaterdarbietungen, es werden schönste Erntekronen und Erntekränze gekürt. Ein bunter Festumzug am Sonntag liefert beste Erinnerungsmotive. Das ausführliche Programm gibt es unter frohburg.de. Der Eintritt ist frei.

1050 Jahre Torgau

Torgau - Zum Stadtjubiläum von Torgau - die einstige Sachsen-Residenz - feiert 1050 Jahre. Das Festwochenende mit Lichtkunst am Schloss Hartenfels, einem Renaissancemarkt auf dem Schlossvorplatz, Biwak im Schlossgarten und eine Blaulichtmeile auf dem Rosa-Luxemburg-Platz gefeiert.

