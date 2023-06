13 Tipps für den ersten Sommer-Samstag in Dresden und Umgebung!

Sommer, Sonne, Feste, Märkte - das Wochenende hat eine perfekte Mischung zu bieten. TAG24 hat die schönsten Tipps für Dresden und Umgebung parat!

Von Annett Daube

Sommer, Sonne, Feste, Märkte - das Wochenende hat eine perfekte Mischung zu bieten. Wir haben für Euch die schönsten Tipps parat!



Eine Reise zur Quelle des Lebens

Bad Schandau - Beim Landschaftstheater der Sandstein-Spiele in Reinhardtsdorf-Schöna dreht sich in diesem Jahr alles um das kostbare Gut Wasser. Das Stück "Wasser?! - Eine spannende Reise zur Quelle des Lebens" hat am Samstag um 13.30 Uhr Premiere. Die Zuschauer erleben die Vorstellung gemeinsam mit den Darstellern unterwegs. Tickets und nähere Informationen gibt es unter sandsteinspiele.de.



In dem Stück dreht sich alles um das kostbare Gut Wasser. © 123rf.com/jarin13

Sommerfest im Kräutergarten

Meißen - Im Heil- und Kräutergarten (Wiesengasse 1) wird am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr ein Sommerfest gefeiert. Wer noch auf der Suche nach Gartenkräutern und Pflanzen ist, wird beim Verkauf sicher fündig. Auch auf dem Flohmarkt warten Schnäppchen. Es wird Brot gebacken, gegrillt und die Kinder können auf der Hüpfburg toben. Der Eintritt ist frei.

Kräuter machen Essen nicht nur noch schmackhafter, sondern haben auch wertvolle Inhaltsstoffe. © 123rf.com/liudmilachernetska

Supertalente gesucht

Rosswein - Auf der Bühne des Firmengeländes der Gemeinhardt Service GmbH in Roßwein werden am Samstag ab 14 Uhr Supertalente gesucht. Es haben sich Jugendliche bis 25 Jahre aus Mittelsachsen beworben, welche ihr Bestes geben werden, um sich ein Preisgeld und bei der "Schnippeldisko" am 7. Oktober einen Auftritt zu sichern. Zuschauer sind beim Sommercontest willkommen.

Tänzer, Akrobat oder ein Meistersänger? Am Samstag können die Teilnehmen den ihre Talente zeigen. © 123rf.com/moodboard

Sommerfest in der Sternwarte

Pirna - In der Sternwarte Graupa (erreichbar über den Schönfelder Weg) geht es am Sonnabend nicht nur ums Sonnensystem, die Planeten und die Beziehungen von Mond und Erde. Es wird ein buntes Sommerfest gefeiert, mit Kaffee und Kuchen, Kinderspielen und Hüpfburg, Grillbuffet, Himmelsbeobachtungen und zahlreichen Vorträgen. Beginn: 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Sternwarte Graupa. © Daniel Förster

Lustlager Zeithain

Zeithain - Vier von sechs steinernen Obelisken zeugen noch vom großen Lustlager in Zeithain, als der sächsische Hof Augusts des Starken im Frühsommer 1730 hier ein über mehrere Wochen laufendes Militärlager veranstaltete. Am Sonnabend wird (an der Abendrothstraße) von 10 bis 19 Uhr das Lustlager 2023 gefeiert, mit Barock-Modenschauen, Konzerten, Manövern und Tanz. Der Eintritt ist frei.

Sächsische Soldaten in den Uniformen von 1720 erinnern an das Zeithainer Lustlager Augusts des Starken © picture-alliance / dpa

Offene Höfe

Sachsen - Der "Tag des offenen Hofes in Sachsens Landwirtschaft" steht dieses Jahr unter dem Motto "Landwirtschaft - zukunftsorientiert & nachhaltig". Die Hauptveranstaltung findet am Samstag bei der Milch-Center "Dorfheimat" Prausitz eG (im Landkreis Meißen) statt. Von 10 bis 17 Uhr geht es rund auf der Traktor-Mitfahrstrecke, der Bastelstraße, beim Milchquiz und weiteren Angeboten auf dem Hof. Am Sonntag empfängt von 10 bis 16 Uhr der Budissa Gutshof Baruth in Malschwitz Gäste zu Führungen, Kinderüberraschungen und mehr. Weitere Informationen auf der Seite des Sächsischen Landesbauernverbandes slb-dresden.de.

Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Das erfahrt Ihr am Wochenende. © 123rf.com/beorm

Offene Gärten statt Elbhangfest

Dresden - Das Elbhangfest ist abgesagt. Dennoch öffnen zahlreiche Anwohner ihre Tore und Gärten für Besucher. Das bunte Wochenendprogramm lädt ein, den Elbhang zu besuchen. Am Schillerhäuschen wird am Samstag aus Schillers Werken rezitiert (10 bis 20 Uhr), gibt's von 11 bis 22 Uhr Musik der Welt in der Alten Schule Niederpoyritz, wird von 11 bis 20 Uhr am Erdbeerfeld in Hosterwitz getanzt. Am Sonntag ist von 10 bis 18 Uhr Familientag im Elbegarten, sind von 11 bis 18 Uhr die Buchkinder im Künstlerhaus, werden von 11 bis 12 Uhr Texte von Thomas Rosenlöscher im Garten am Veilchenweg gelesen. Das ganze Programm unter elbhangfest.de.

Am Wochenende laden die Bewohner in ihre Gärten am Elbhang ein. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Tag der Architektur

Sachsen - Beim "Tag der Architektur in Sachsen" können Interessierte mit Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Bauherr*innen in den Dialog treten. Rund 70 Objekte können besucht werden. So können am Samstag der Fritz-Foerster-Bau der TU Dresden von 9 bis 10 Uhr, das Gymnasium in Klotzsche von 11 bis 13 Uhr, das "Haus Wiederitzsch" in Leipzig von 15 bis 16 Uhr; am Sonntag das Hotel "Sonne" in Zittau von 10 bis 16 Uhr, die Sporthalle in Bischofswerda von 11 bis 12 Uhr oder die Wiederbelebten Terrassen in Plauen von 16 bis 17 Uhr besichtigt werden. Alle Besuchsobjekte findet man unter tagderarchitektur-sachsen.de.

Das Gymnasium Dresden-Klotzsche. © Eric Münch

Erdbeerfest

Langebrück - Im Juni ist Erdbeerzeit! Auf dem Landgut Hofewiese wird daher am Wochenende ein Erdbeerfest gefeiert. Mit Torten, Softeis, Waffeln, Erdbeerbowle und Cocktails. Der Sonnabend wird chillig mit DJ-Musik und Sunset-Stimmung. Das Sommerwendfeuer brennt bis 22 Uhr. Am Sonntag gibt es Puppentheater ab 15 Uhr und Lustiges für Kinder sowieso. Der Eintritt ist frei.

Frisch gepflückte Erdbeeren sind einfach lecker! © Sebastian Kahnert/dpa

Stadtfest Heidenau

Heidenau - Das Heidenauer Stadtfest lockt mit Kinderkonzerten, Blues, Zauberkunst, Puppentheater und Rockmusik von Heidenauern für Heidenauer in die Stadt an der Elbe. Auf der Hauptbühne am Markplatz wird am Samstagabend ab 21 Uhr Partymusik präsentiert, am Sonntagabend wird dort ab 17.15 Uhr Olaf Berger seine Schlager singen. Der Eintritt ist frei.

Schlagerstar Olaf Berger (59). © PR

Blumen- und Gartenschau

Nossen - Im ehemaligen Zisterzienserkloster Altzella können die Besucher am Wochenende eine Blumen- und Gartenschau erleben. Von jeweils 10 bis 18 Uhr bieten rund 100 lokale und regionale Floristen, Baumschulen, Gärtnereien und Pflanzenzüchter ihre Produkte an. Zum Programm gehören Musik, Vorträge und Kinderspiele im Klosterpark. Eintritt: 8 Euro. Kinder bis 16 Jahre frei.

Wie wäre es mit einem schönen Blumenstrauß zum Wochenende? © 123rf.com/goodmoments

Flugtage Großenhain

Großenhain - Auf dem Flugplatz in Großenhain herrscht am Wochenende riesiges Getümmel. Die Flugtage Großenhain bieten eine Sause zum 109. Geburtstag des Flugplatzes mit Raritäten in der Luft und auf dem Gelände. Es gibt Rundflüge, Schauflüge, einen Flohmarkt und ein militärhistorisches Treffen. Eintritt: 10 Euro. Einlass aufs Festgelände jeweils ab 9 Uhr.

Großer Familienspaß: Die Flugtage in Großenhain. © Petra Hornig

Jubiläum in Königsbrück

Königsbrück - Die Stadt Königsbrück feiert am Wochenende ihr 775. Jubiläum - auf dem Markt, im Via Regia Park, im Schlosspark und im Freibad. Zum Festprogramm gehören ein großer Umzug der Feuerwehren am Samstag ab 14 Uhr, ein Tanzabend im Festzelt (Samstag ab 19 Uhr, Tickets am Markt 19 erhältlich), bunter Festplatzbetrieb am Sonntag im Via Regia Park ab 11 Uhr mit Abschlussfeuerwerk ab 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.