Sieben Tipps für Euren Samstag in Dresden und Umgebung

Wir haben sieben Tipps, die in Dresden und Umgebung stattfinden.

Dresden - Am Wochenende solltet Ihr den Regenschirm lieber griffbereit haben. Doch so unbeständig sich das Wetter momentan zeigt, so zuverlässig kommen hier unsere Wochenendtipps - für drinnen und draußen.

Alles in Kürze Inselfest in Laubegast mit Musik und Spiel

Hofnacht in Pirna mit Fassaden-Projektion

Badewannenrennen im Waldbad Weixdorf

Flohmarkt trifft Japanfestival in Dresden

Sommer Oldies Zwönitz mit Livemusik und Trödelmarkt Mehr anzeigen

Inselfest

Dresden - Unterhalb des Kanuvereins am Laubegaster Ufer 35 wird am Samstag ab 14 Uhr das Inselfest Laubegast gefeiert. Es gibt Kinderschminken, Basteln, Brettspiele, Hüpfburg und Trampolin, am Kanuverein Sport- und Spielgeräte sowie Schnupperpaddeln. Außerdem stehen 15 Uhr die Theateraufführung "Hänsel, Gretel und die schönen Hexen", von 15 bis 18 Uhr Ponyreiten, 16.20 Uhr das Vocalquintett Memento, 18.30 Uhr die Band Walking on Clouds und ab 21 Uhr die Sommernachtsparty mit DJ Marcus W. auf dem Programm. Eintritt frei. Infos: inselfest-laubegast.de



Allerhand los in Laubegast am Samstag. © Steffen Füssel

Hofnacht

Pirna - Bereits zum 22. Mal lädt die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna am Samstag ab 18 Uhr zur Pirnaer Hofnacht ein, an der verschiedene Höfe und Lokalitäten teilnehmen. Dabei stehen handgemachte Musik, stimmungsvolle Dekorationen und Genuss im Mittelpunkt. Höhepunkt ist die spektakuläre Fassaden-Projektion der Wohnungsgesellschaft Pirna am 500-jährigen Canalettohaus, die ab 20.30 Uhr im Halbstundentakt stattfindet. Das vollständige Programm gibt's unter pirna.de/pirna-erleben/veranstaltungen.



In Pirna wird's abends gemütlich. © Marko Förster

In die Badewanne, fertig, los!

Dresden - Bunte Kostüme, lustige Performances und feuchtfröhlichen Wettrennsport verspricht das 5. Badewannenrennen im Waldbad Weixdorf. Los geht der Wettrenntag um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Ab 13.30 Uhr starten die Rennen in den Klassen U16 und Ü16 im K.-o.-System. Die Sieger in den Kategorien Schnelligkeit, Performance und schönstes Boot werden ab 18 Uhr geehrt. Bereits ab 17 Uhr sorgt die Band Retroskop für Unterhaltung, ab 20 Uhr dann das DJ-Duo Brothers'N'Glorious. Der Eintritt ist kostenlos. Infos: badewannenrennen-weixdorf.de



In Weixdorf lockt das Badewannenrennen. © Imago/Roland Hartig

Flohmarkt trifft Japanfestival

Dresden - Am Wochenende (Samstag: 9 bis 16 Uhr, Sonntag: 9 bis 15 Uhr) findet nicht nur der traditionelle Kunst-, Antik- und Trödelmarkt auf dem Parkplatz hinter dem Haus der Presse statt, sondern auch ein Japanfestival und Kreativmarkt. Beim Japanfestival können Besucher in die Welt von Manga, Anime, K-Pop und Cosplay eintauchen. So warten im Gebäude, in den Innenhöfen sowie im schattigen Birkenwäldchen Händler, Künstler und ein buntes Bühnenprogramm. Auch der beliebte Cosplay-Wettbewerb (Samstag: 13 Uhr) darf natürlich nicht fehlen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Infos: flohmarkt-sachsen.de

Sportlich, sportlich

Dresden - Noch bis Sonntag laufen die Finals in der Stadt. Heute stehen unter anderem Lacrosse und Flag Football (beides Teamsport-Arena) an. An der Frauenkirche finden Speedklettern und 3x3-Basketball statt. In der Hafencity geht's im Wasser spannend zu. Den genauen Zeitplan findet Ihr unter diefinals.de.

In Dresden geht's auch in der Elbe sportlich zu. © Robert Michael/dpa

Sommer Oldies Zwönitz

Zwönitz - Bei den Sommer Oldies Zwönitz wird bis Sonntag die wilde Zeit der 1950er- und 1960er-Jahre gefeiert - mit einem Mix aus Show, Tanz zu Livemusik und heißen Schlitten. Auf der Alten Schulstraße gibt’s am Sonnabend ab 9 Uhr einen großen Trödelmarkt. Von 10 bis 12 Uhr werden auf der Marktbühne die Fahrzeuge der ErzgebirgsClassics vorgestellt. Von 14 bis 19 Uhr steigt der Sommer Oldie Boogie Cup mit jeder Menge flotter Rhythmen. Am Sonntag gibt's von 10 bis 15 Uhr Oldtimer auf dem Festgelände, von 11 bis 13 Uhr Dixieland auf der Marktbühne und mehr. Der Eintritt ist frei. Programm: sommeroldies.zwoenitz.de

