Einmal Detektiv sein: Diese Ausstellung macht's möglich

Dresden - Ausstellungen und Museen müssen sich etwas einfallen lassen, um während der Sommerferien Publikum zu ziehen. Die OSTRALE Biennale in der Robotron-Kantine lädt am 2./3. August zu einem Familienwochenende .

Alles in Kürze

Und weiter: "In und an der Robotron-Kantine jagen wir die verschwundenen Farben. Dafür erhalten die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher eine Rätselkarte, mit der sie uns helfen können, das Verblassen der Farben zu stoppen, damit die Ausstellung nicht grau wird."

"Wir laden zu einer detektivischen Ermittlung für Jung und Alt, zur Rätseljagd 'Never Grey' ein - eine Spurensuche durch die verschwindenden Farbwelten auf der Suche nach dem magischen Wesen", so Direktorin Andrea Hilger.

"Never Grey" ist das Motto der OSTRALE, welche "die Auflösung des Schwarz-Weiß-Denkens hin zu einer offenen Wahrnehmung der farbigen Vielfalt unserer Wirklichkeit" fördern will. Der Familientag am Samstag und Sonntag findet jeweils zwischen 11 und 19 Uhr statt.