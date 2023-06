14 Veranstaltungen in und um Dresden: Das Wochenende kann kommen!

Dresden und Sachsen bieten an diesem Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. 14 werden hier vorgestellt.

Von Annett Daube

Dresden - Das erste Juni-Wochenende wird sonnig und bunt! Für jeden haben wir den passenden Ausflugstipp - viel Spaß!

Sonderfahrtag der Tatras

Dresden - Straßenbahnfreunde aufgepasst! Am Samstag verabschieden sich die Tatra-Straßenbahnen aus Dresden. Ab 14 Uhr werden alle Tatras im Straßenbahnmuseum (Trachenberger Straße 38) aufgestellt und fahren zu Sternfahrten im Stadtgebiet. Ab 16 Uhr gibt es stündliche Abfahrten ab Postplatz. Von 10 bis 12 Uhr werden Führungen im Museum angeboten. Fahrkarten verkaufen die Schaffner direkt am Zug: 3/2/Familie 7 Euro. Das komplette Programm unter strassenbahnmuseum-dresden.de.



Tatra-Straßenbahnen vom Typ T4D-MT aus dem Baujahr 1974 sollen nun nicht mehr im Linienbetrieb fahren. © Robert Michael/dpa

Italienische Komödie

Maxen - Am Samstag feiert um 17 Uhr die Theatergruppe des Heimatvereins Maxen auf der Naturbühne Maxen Premiere. Es wird die italienische Komödie "Campiello" auf die Bühne gebracht. Carlo Goldoni schrieb das Stück um 1756, in dem in Maxen Maik Teschner (vom MDR Sachsen) den Cavaliere spielt. Tickets für 9 Euro an der Abendkasse.

Fernmeldetechnik

Dresden - Wer sich für die Geschichte des Telefons und der Fernmeldetechnik interessiert, ist im Fernmeldemuseum Dresden (Hertha-Lindner-Straße 5, Eingang neben der Postmeilensäule) richtig. Von 10 bis 15 Uhr können Besucher hier die alte Technik bestaunen. Eintritt: 5 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei.



Wer die "Handys" von früher sehen will, ist im Fernmeldemuseum goldrichtig. © Norbert Neumann

Radsporttag

Kurort Hartha - Erztaler - so heißt der große Radsporttag, welcher am Sonnabend zum Radeln durch das grüne Osterzgebirge einlädt. Sportliche Marathonfahrer, Radtourenfahrer, Offroader und Kinder sind willkommen, gemeinsam in die Pedale zu treten. Start ist vor der Grundschule (Friedrich-Schiller-Straße 21) zwischen 9 und 10 Uhr. Je nach Distanz liegt das Startgeld zwischen 7 und 36 Euro. Informationen zur Anmeldung unter radteam-tharandterwald.de.



Biker werden am Wochenende nicht vergessen. © 123Rf/lightpoet

Duke Ellington

Dresden - Die Jazz-Legende Duke Ellington gastiert am Samstagabend ab 20 Uhr in der Lukaskirche (Lukasplatz 1). Das "Sacred Concert" zeigt, dass Swing und Chorgesang zusammenpassen. Und so wird der amerikanische Pianist unter anderem vom Jugendkammerchor und der Big Band der Uni Erfurt begleitet - ein "Heiliges Konzert", welches zum Tanzen verführt. Tickets: 20/15/10 Euro über Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Museumstag Eisenbahnmuseum

Dresden - Das Dresdner Eisenbahnmuseum hat am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr geöffnet und freut sich auf Eisenbahnfans. Neben zahlreichen Lokomotiven und Wagen ist auch eine Modellbahnanlage ausgestellt. Eintritt: 5/3 Euro. Kinder bis zum 14. Geburtstag frei.

Auch Eisenbahn-Fans können sich auf das Wochenende freuen. © dpa-Zentralbild

Zitrustage

Heidenau - Die Sächsischen Zitrustage im Barockschloss Großsedlitz erinnern am Wochenende (von jeweils 10 bis 18 Uhr) an die reiche Orangerie- und Gartenkultur, die einst im Barockgarten herrschte. Im Zentrum steht die Ausstellung der historischen Zitrussorten und die Sonderausstellung "Zitrus und die barocke Tafelkultur". Zum Programm gehören Beratungen, Führungen, Vorträge und Chormusik. Eintritt: 10/8/3 Euro.

Stadtfest in Stolpen

Stolpen - Die Burgstadt Stolpen feiert Stadtfest. Das ganze Wochenende gibt es rund um Marktplatz, Stadtkirche und Altes Amtsgericht viel zu erleben. Eine Menge Musik, Führungen, Tanz und Ausstellungen werden geboten. Am Sonntag startet um 8 Uhr der BasaltLaufTreff an der Stadtkirche. Der Eintritt zum Fest ist frei.

Kindertag auf Schloss Weesenstein

Müglitztal - Kinder können anlässlich des Kindertages auch noch am Wochenende (von jeweils 10 bis 18 Uhr) das Schloss Weesenstein erkunden. Zahlreiche interaktive Angebote und ein Kinderaudioguide machen aus dem Besuch ein Erlebnis. Noch dazu haben Besucher bis 16 Jahre freien Eintritt. Die Erwachsenen zahlen 8/7 Euro.



Schloss Weesenstein lädt am Wochenende zum Kindertag ein. © imago/C3 Pictures

Sankt Pieschen

Dresden - Sankt Pieschen - das Stadtteilfest rund um Konkordienplatz, Torgauer- und Bürgerstraße macht die Straßen bunt und voll. Die Anwohner und Besucher werden mit Musik, Shows, Ausstellungen, Kinderaktionen, Tanzdarbietungen und Puppentheater unterhalten. Am Sonntag ist das traditionelle Nachbarschaftsfrühstück geplant. Das ganze Programm unter pieschen-aktuell.de. Der Eintritt ist frei.



Familienpicknick

Moritzburg - Ein märchenhaftes Familienpicknick im Hochseilgarten Moritzburg lockt am Wochenende sicher zahlreiche Gäste zum Mittelteich-Bad. Jeweils von 10 bis 18 Uhr versorgen Künstler die Besucher mit Musik, Theater, Aktionskunst, Jonglage und Märchen. Mit Picknickdecke und Bollerwagen ist hier jeder richtig. Onlinetickets ab 7,50 Euro im Vorverkauf unter hochseilgarten-moritzburg.de.

Decke, Picknickkorb und natürlich Kinder dürfen bei dieser Veranstaltung nicht fehlen. © 123rf/iordani

Burgfestspiele

Meißen - Die neuen Burgfestspiele Meißen halten ein Programm für ein Publikum jeden Alters bereit. Im Meißner Dom hat am Samstag (19.30 Uhr) "Curlew River" - eine Oper von Benjamin Britten - Premiere. Am Sonntag musiziert hier ab 18 Uhr die Elbland Philharmonie Sachsen im Programm "Wenn ich ein Vöglein wär". Tickets unter landesbuehnen-sachsen.de.

Miniaturpark

Wehlen - Zum 25-jährigen Jubiläum wird es im Miniaturpark "Die kleine Sächsische Schweiz" im Dorf Wehlen am Sonnabend ab 14.30 Uhr einen Festakt geben, bei dem ein neues Sandstein-Modell eingeweiht wird. Am Sonntag kommt Benjamin Blümchen zu Besuch und freut sich auf viele Kinder. Mit Quiz, Bogenschießen, Steinmetzen oder Puppenspiel kommt keine Langeweile auf. Parköffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 12/8 Euro.

Puppenspielfest

Hohnstein - Beim 35. Puppenspielfest in Hohnstein tanzen am Wochenende die Puppen. Ob mit Hand- und Stabpuppen, Tischfiguren oder Marionetten - auf der Burg, in der Amtsstube im Burgkeller, im Max-Jacob-Theater und am Rathaus - 23 Puppen- und Figurentheater aus ganz Deutschland zeigen ihre Programme. Das ganze Programm unter hohnsteiner-puppenspielfest.de. Eintritt: 12/8/Familien 30 Euro.



Beim 35. Puppenspielfest in Hohnstein können sich die Kids auf tanzende Puppen freuen. © imago/Sylvio Dittrich