16 Tipps, die Euch das letzte Ferien-Wochenende versüßen!

16 Tipps, für das letzte Winterferien-Wochenende in Dresden und Umgebung.

Von Annett Daube

Das Ende der Winterferien naht, am Montag starten die Kinder wieder in die Schule. Ein Grund mehr, das Wochenende für einen oder mehrere Ausflüge zu nutzen. Hier dafür unsere Tipps!

Tauschraum

Leipzig - Im "MyPlaceSelfstorage" auf der Rosa-Luxemburg-Straße 35 findet am Samstag von 9 bis 13 Uhr die Aktion "Tauschen statt wegwerfen" statt. Jeder Besucher kann bis zu fünf gut erhaltene gebrauchte Gegenstände abgeben und auch für jedes Teil ein anderes Objekt kostenlos mitnehmen. Die Aktion läuft noch bis zum 1. März zu den Büroöffnungszeiten des Stores.

Henry Hübchen

Dresden - Im Filmtheater Schauburg (Königsbrücker Straße 55) ist am Samstagabend (ab 20 Uhr) der Schauspieler Henry Hübchen zu Gast. Beim Kulturtalk plaudert er mit dem Moderator und Autor Robert Rauh über seine bewegte Karriere in Theater, Film und Musik. Begleiten wird den Abend der Musiker Günther Fischer. Tickets ab 46,50 Euro unter schauburg-dresden.de.

Henry Hübchen (77) ist einer der profiliertesten deutschen Charakterdarsteller. Am Samstag könnt Ihr ihn in Dresden erleben. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Nachtflohmarkt

Riesa - Zum Nachtflohmarkt sind alle Trödelfans in die WT Energiesysteme Arena Riesa (Am Sportzentrum 5) am Samstag von 15 bis 22 Uhr eingeladen. Hier finden Käufer das Gesuchte und Sammler ihren "Schatz". Eintritt: 3 Euro.

Konrad Küchenmeister

Bautzen - Der Multiinstrumentalist Konrad Küchenmeister steht am Samstag ab 20 Uhr im Steinhaus (Steinstraße 37) auf der Bühne. Der gebürtige Dresdner mixt, komponiert und arrangiert alles live on stage und greift auch mal zu ungewöhnlichen "Musikinstrumenten" wie Flaschen oder Töpfen. Jede Show ist einzigartig. Tickets ab 13 Euro unter steinhaus-bautzen.de.

DJ Konrad Kuechenmeister (42) stammt aus Dresden. © Screenshot Instagram/konrad_kuechenmeister

Schifferball

Rathen - "Gut Strom!" heißt der Schifferball im Kurort Rathen, welcher am Ende der Faschingssaison um 14 Uhr mit einem Festumzug beginnt. Am Biergarten "Am Bach"/Sonniges Eck setzt sich der Tross gemeinsam mit zahlreichen Gastvereinen in Bewegung und zieht durchs rechtselbige Niederrathen, später durch das linkselbische Oberrathen. Im Hotel "Amselgrundschlösschen" wird dann ab 19 Uhr der Schifferball gefeiert (Eintritt: 15 Euro).

Jedes Jahr findet der traditionelle Schifferumzug mit Schifferball und Frühschoppen im Kurort Rathen statt. © Marko Förster

Ina Paule Klink

Dresden - Die Schauspielerin Ina Paule Klink ist einem breiten Publikum aus der TV-Serie "Wilsberg" bekannt, in der sie die Anwältin Alex Holtkamp spielte. Die vielseitige Künstlerin ist auch Sängerin, war mit Ärzte-Drummer Bela B. auf Tour und veröffentlichte zwei eigene Alben. Mit ihrer Musik kommt sie am Samstagabend (20 Uhr) ins Theater am Wettiner Platz. Tickets ab 29 Euro unter sommertheater-dresden.de.

Zoobesuch

Dresden - Im Dresdner Zoo (Tiergartenstraße 1) wird auch am Wochenende wieder viel Interessantes über die Tiere verraten. Ab 11 Uhr können sich Wissbegierige am Samstag beim Tamandua (dem Großen Ameisenbär) oder am Sonntag bei den Giraffen einfinden. Außerdem locken beim Quiz über die Rothunde tolle Preise. Der Zoo hat geöffnet von 8.30 bis 17.30 Uhr. Eintritt: 16/11/8/Familien 43 Euro.

Im Dresdner Zoo sind unter anderem Rothunde (Wildhunde) zu beobachten. © Christian Suhrbier

Nein zum Geld

Dresden - "Nein zum Geld!" heißt das Schauspielstück von Flavia Coste, welches die Theatergruppe H.O.Theater im Theaterhaus Rudi aufführt. Am Wochenende spielen die Laiendarsteller die rabenschwarze Komödie über die Macht des Geldes in unserer Zeit - am Samstag um 20, am Sonntag um 19 Uhr. Tickets für 12/6 Euro unter theaterhaus-rudi.de.

Das Theaterhaus Rudi ist eine Amateurtheaterstätte in Dresden. Das denkmalgeschützte Gebäude steht im nordwestlichen Stadtteil Kaditz an einer Biegung der Leipziger Straße zwischen der Fechner- und der Rankestraße. © Screenshot Instagram/theaterhaus.rudi

Abglühen

Radebeul - Auf dem Weingut Hoflößnitz heißt es "Abglühen", denn das letzte Februar-Wochenende beendet das beliebte "Weinberg-Glühen". Noch einmal werden von jeweils 12 bis 20 Uhr leckere Glühweine des Weingutes und weiterer Winzerkollegen aus der Region ausgeschenkt. Der Eintritt ist frei.

Hüpfparty

Torgau - Das Torgauer Kulturhaus (Rosa-Luxemburg-Platz 16) verwandelt sich am Wochenende in eine "hüpfenden Halle". Die Mega-Hüpfparty bietet Kindern und ihren Familien am Wochenende (von jeweils 10 bis 18 Uhr) nicht nur coole Hüpfburgen zum Toben, sondern auch Kinderschminken, Glitzertattoos, XXL-Spiele und eine Kleinkinder-Spielecke. Eintritt: 7/Erwachsene 5 Euro.

Maschinenhausfest

Roßwein - Der Dampfmaschinenverein Roßwein lädt am Wochenende zum Maschinenhausfest in der Stadtbadstraße 40 ein. Von jeweils 10 bis 17 Uhr können die Besucher erleben, wie die historischen Dampfmaschinen funktionieren. Das gesamte Ensemble besteht aus einer Dampfmaschine (Baujahr 1911) und einem Dampfkessel (Baujahr 1913) und gilt deutschlandweit als einmaliges technisches Denkmal. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Rund um das Maschinenhausfest sind zwei geführte Wanderungen geplant. Sie starten jeweils ab "Schwarzes Pferd" (Am Stollen/Nossener Straße) und führen beide zu den Dampfmaschinen. Die erste Tour geht zum Kamelienhaus und auf die Wetterhöhe (15 km; Start ist um 9.30 Uhr), die zweite entlang der Mulde auf dem Industriegeschichte-Lehrpfad (4 km; Start ist um 10 Uhr). Die Teilnahme ist frei. Anmeldung erwünscht unter rossweiner-wandertage@freenet.de.

Der Dampfmaschinenverein Roßwein lädt am Wochenende zum Maschinenhausfest ein. © 123rf.com/vikaviktoria007

Winterfest

Dresden - Noch bis zum Sonntag kann das Winterfest auf dem Altmarkt besucht werden. Es können ein paar Runden auf dem Eis gelaufen, Karussell gefahren oder an den Marktständen geschaut und gekauft werden. Das Fest hat am Samstag von 11 bis 22, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Das Dresdner Winterfest könnt Ihr noch bis zum 25. Februar besuchen. © Steffen Füssel

Agra-Antikmarkt

Leipzig - Es ist wieder Trödelmarkt-Zeit auf der "agra" - dem agra Messepark (Bornaische Straße 210). Das ganze Wochenende bieten jeweils von 8 bis 15 Uhr nationale und internationale Händler ihre frischen Waren und Raritäten aus anno dazumal an. Der Eintritt ist frei.

Winterspielzeit

Neisseaue - In der Winterspielzeit geht es auch in der "Geheimen Welt von Turisede" auf der Kulturinsel Einsiedel eher gemütlich zu. Von Kegelbillard bis Puppenstube, Rabaukenbaum oder Vögelbeobachtungs-Baumhaus - es werden einige Attraktionen geboten. Geöffnet ist der Park täglich von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene und Ermäßigte 4/Kinder 6 Euro.

Wein & Licht

Radebeul - Auf Schloss Wackerbarth geht die "Wein-und-Licht-Saison" am Sonntag zu Ende. Die romantische Beleuchtung der barocken Anlage sorgt bei einem Rundgang, welcher mit einem heißen Glühwein und einer Leckerei genussvoll unternommen werden kann, für eine winterliche Stimmung. Der Eintritt ist frei.

Kamelienblüte

Dresden - Die "Grande Dame" in Pillnitz - die Pillnitzer Kamelie - beginnt schon, ihre Schönheit zu zeigen. Die ersten Knospen der über 250 Jahre alten Pflanze platzen auf. Das Kamelienhaus im Pillnitzer Schlosspark ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 5/4 Euro incl. Besuch des Palmenhauses.



Das Kamelienhaus im Pillnitzer Schlosspark zeigt seine "Grande Dame". (Symbolbild) © 123rf.com/annanel