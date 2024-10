1600 PS, 9000 Liter Wasser pro Minute: "Burner"-Feuerwehr begeistert Messebesucher in Dresden

Dresden - Am Donnerstag startete " Florian ", die Messe für wirklich alles rund ums Lebenretten und den Katastrophenschutz, in Dresden . Insgesamt 370 Aussteller aus 15 Ländern zeigen Weiterentwicklungen und Weltneuheiten.

"Beide Motoren laufen gleichzeitig und entwickeln eine Kraft von 1600 PS. Bei Feuer wird ein Motor nur auf das Löschen umgestellt und schießt so bis zu 9000 Liter Wasser pro Minute in die Flammen."

Mit am Start ist auch Ausbilder Ralf Jannsen (55), der den Kameraden erklärt, wie die Werkzeuge im Falle eines Unfalls zu nutzen sind. © Holm Helis

Ein weiteres Highlight stellt Ausbilder Ralf Jannsen (55) an einem Autowrack vor: "Mit diesem Spreizer können wir zusammengequetschte B-Säulen eines Autos auseinanderdrücken und so die eingeklemmten Menschen darin retten."

Eine Weltneuheit zur Brandbekämpfung und bei Hochwasser ist die Tragkraftspritze "Fox". Die mobile Pumpe befördert 2500 Liter Wasser pro Minute und kann mit nur 172 Kilogramm händisch bewegt werden, erklärt ein Sprecher: "Es ist die stärkste, kompakteste und leichteste Spritzpumpe auf dem Markt."

Der Rundgang führt auch an einem Container vorbei, der an Feuerwehren vermietet wird: "Hier drin können wir Temperaturen von bis zu 650 Grad erreichen und auf insgesamt neun verschiedene Brandszenarien per Knopfdruck am PC umbauen", berichtet ein Angestellter der Firma.

Die Messe ist noch Freitag und Samstag ab 9 Uhr geöffnet. Eintritt: 12/5 Euro.