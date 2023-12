2024 wird krass: Dieser Superstar ist Headliner beim BTR-Festival in Sachsen

Kontra K ist Headliner beim BTR 2024. © Daniel Vogl/dpa

Er zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Rappern des Landes: Kontra K kommt als Headliner aufs "Break The Rules Festival" bei Bautzen!

Und der Berliner verspricht den Fans so einiges. Neben Classics wird der 36-jährige Ausnahme-Rapper beim BTR 2024 Songs seiner neuen Platte "Die Hoffnung klaut mir niemand" zelebrieren.

Kenner wissen: Nur wenige Künstler sind bei Live-Auftritten kompromissloser und krasser. Wenige werden vom Publikum so gefeiert. Für Kontra natürlich Ehrensache.

Er sagt: "Erst das Touren hat mir so richtig gezeigt, was das eigentlich alles bedeutet und mich mit unglaublichem Stolz erfüllt. Gegen dieses Gefühl würde ich auf der Stelle alle meine Goldenen Platten und Awards eintauschen." Er ist schon längst einer der einflussreichsten Rapper in der Deutschen Szene.

Kontra K war in den letzten Jahren immer der meistgewünschte Act. Im August stand er mit seiner Single "Summertime" feat. Lana Del Rey (38) an der Spitze der deutschen Charts. Im November ist sein neues Album "Die Hoffnung klaut mir niemand" erschienen. Den MTV EMA Award als "Best German Act" konnte er sich dieses Jahr auch noch holen.