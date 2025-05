6 atemberaubende Erlebnisse für Deinen Samstag in Dresden

Dresden - Am Samstag verwandelt sich der Altmarkt in Dresden von 11 bis 18 Uhr in eine grüne Oase. Dich erwartet ein buntes und vielseitiges Programm, bei dem Du die verschiedenen Bereiche der Gesundheitswelt besser kennenlernst. Der Eintritt ist frei.

Dresden - Zwischen 10 und 18 Uhr rücken am Samstag im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr Tabletop-Spiele wie das beliebte "Risiko" in den Fokus. Zum Museumstag "Würfelkriege" können Besucher den ganzen Tag lang an zahlreichen Tischen bei unterschiedlichsten Tabletop-Spielen um Sieg oder Niederlage würfeln. In Malworkshops können zudem Fertigkeiten im Bemalen von Miniaturen erlangt oder verfeinert werden. Der Eintritt ist frei. Infos unter www.mhmbw.de