7 Tipps: Das ist heute in Dresden und Umgebung los

Bei TAG24 erfahrt Ihr, was Ihr in Dresden und Umgebung am 3. November 2024 erleben könnt.

Von Dana Peter

Dresden - Es bleibt voraussichtlich trocken, und mit ein wenig Glück lässt sich auch die Sonne blicken. Einem Ausflug mit Familie und Freunden steht also nix im Weg. Wir haben für den Sonntag spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Hochzeitsmesse

Freital - Die 14. Freitaler Hochzeitsmesse auf Schloss Burgk (Altburgk 61) findet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt. Mehr als 25 regionale Aussteller aus den verschiedensten Branchen informieren heiratswillige Gäste rund um das Thema Hochzeit. Dabei werden die Räumlichkeiten des Schlosses präsentiert, und die Stadt Freital stellt den romantischen Trausaal vor. Die Brautmodenschauen starten 11.30 und 15 Uhr. Eintritt: 5 Euro. Infos unter: hochzeitsmesse-freital.de

Heiratswillige finden auf Schloss Burgk in Freital, was das Herz begehrt. © 123RF/ AsPhoto

Dresdner Singen

Dresden - Neu im Stadtmuseum (Wilsdruffer Straße 2) ist das Dresdner Singen. Am Sonntag um 11 Uhr treffen sich Menschen jeden Alters im historischen Treppenhaus des Museums, um gemeinsam eine Stunde mit Musik zu verbringen und eine gute Atmosphäre zu schaffen. Im Vordergrund steht das gemeinsame Singen von Volksliedern, wobei musikalische Begabung keine Voraussetzung ist. Lieder und Texte werden als Handzettel zur Verfügung gestellt. Der gemeinsame Gesang wird von einem Instrument begleitet. Veranstalter ist der Sächsische Musikverein. Eintritt frei. Infos unter: dresdnersingen.de

Im Dresdner Stadtmuseum steht das gemeinsame Singen im Vordergrund. © Steffen Füssel

TeaTime

Rammenau - Im Schlosscafé des Barockschlosses (Am Schloß 4) begebt Ihr Euch am Sonntag zur TeaTime von 14 bis 16 Uhr auf eine kleine Reise durch die Teekultur. In Asien entstanden, verbindet man die Teestunde heute vor allem mit England. Aber auch bei den Ostfriesen spielt der Tee eine wichtige Rolle. Erfahrt, wie die Teekultur genau entstand und wie sie in unterschiedlichen Ländern zelebriert wird – natürlich werden die ein oder anderen Besonderheiten und Klassiker auch hier verkostet. Dazu gibt es einen kleinen Nachmittagssnack. Tickets (28,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre 14 Euro) und Infos unter: barockschloss-rammenau.com

"TeaTime" ist im Barockschloss Rammenau angesagt. © Christian Juppe

Kleintier-Schau

Sebnitz - Eine Kleintier-Ausstellung ist am Wochenende in der Stadthalle Sebnitz (Neustädter Weg 10A) zu sehen. Gezeigt werden rund 450 Tiere. Darunter verschiedene Rassen an Hühnern, Tauben, Gänsen, Enten, Ziergeflügel sowie 100 Rassekaninchen. Neben Imbiss und Tombola gibt es ein Streichelgehege. Geöffnet ist am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Eintritt: 2 Euro Erwachsene, 50 Cent Kinder, Kleinkinder frei. Infos unter: rassekaninchen-sachsen.de

Streicheleinheiten kommen bei der Kleintier-Schau in Sebnitz nicht zu kurz. © 123RF/kobchaima

Pfefferkuchenmarkt

PULSNITZ - Zum 20. Mal findet in Pulsnitz der Pfefferkuchenmarkt statt. Kabarettist Tom Pauls (65) ist Schirmherr, denn er ist "ganz großer Fan des Pulsnitzer Pfefferkuchens". Geöffnet ist der Pfefferkuchenmarkt am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Neben dem Verkauf gibt es ein buntes Programm mit Musik, Handwerkermarkt, Schauwerkstatt und Puppentheater. Achtung: Das Stadtzentrum ist vom Wettinplatz bis zur Kreuzung Bachstraße/Dresdner Straße für Fahrzeuge gesperrt. Auch die Geschäfte in der Innenstadt öffnen. Eintritt frei. Infos unter: pfefferkuchenmarkt.de

Von "Pulsnitzer Pfefferkuchen" naschen könnt Ihr beim Pfefferkuchenmarkt in Pulsnitz. © Daniel Förster

Japan-Festival

Dresden - Am Haus der Presse (Ostra-Allee 18) dreht sich am Wochenende alles um das Japan-Festival. Auf dem Parkplatz hinter dem Hochhaus öffnet der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt am Sonntag von 9 bis 15 Uhr. Im Foyer, Bistro, in den Innenhöfen und draußen steigt parallel zum Markt das Japan-Festival. Künstler, Zeichner und Händler mit Japan-, Korea-, Manga-, Anime- und Asienbezug zeigen ihre Arbeiten. Um 13 Uhr findet ein Cosplay-Wettbewerb statt. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Bei einem Cosplay-Wettbewerb wird das beste japanische Kostüm gesucht. © 123RF/tinapob

