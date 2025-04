Diese Kult-Band feiert Jubiläum im Alten Schlachthof

Keimzeit starten am Samstag ihre Tour zum 30-jährigen Album-Jubiläum "Primeln & Elefanten". © Bernd Brundert

Das vierte Album der Gruppe wurde am 18. April 1995 veröffentlicht. Dieses 30-jährige Jubiläum feiern Keimzeit um Frontmann Norbert Leisegang (64) mit einer ausgiebigen Tour. Der Auftakt ist am Freitag in Dresden, im Alten Schlachthof.

Als 1994 die Songs für "Primeln & Elefanten" aufgenommen wurden, regierten Grunge, Hip-Hop und Techno die Musikwelt, gingen Bands wie Portishead oder The Prodigy experimentell-elektronische Wege.

Den Keimzeit-Musikern war das damals völlig egal, sie setzten dem Zeitgeist einen Sound der 70er- und 80er-Jahre entgegen, eingespielt mit Naturinstrumentarium.

Der Stilmix war breit gefächert: von Blues und Chanson über Jazz bis Folk. Vom Vorgängeralbum "Bunte Scherben", das den Über-Hit "Kling Klang" enthält, schwappten noch lateinamerikanische Elemente in "Primeln & Elefanten" hinein, auch experimentierte Keimzeit mit Klezmer-Einflüssen und Walzer-Melodien.