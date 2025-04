Fünf Tipps für euren Samstag in Dresden und Umgebung

Auch am Samstag, dem 26. April könnt ihr in Dresden und Umgebung so ein einiges erleben. Wir präsentieren euch fünf Tipps für einen gelungenen Ausflug.

Von Dana Peter

Dresden - Auch am Samstag, dem 26. April könnt ihr in Dresden und Umgebung so einiges erleben. Also: Schuhe an und ab vor die Tür. Wir präsentieren euch fünf Tipps für einen gelungenen Ausflug.

Militär anno 1860

Königstein - Das Living-History-Event "Militäralltag auf der Festung" in Königstein (Parkhaus: Am Königstein 1a) hat am Samstag, von 11 bis 18 Uhr viel zu bieten. Die "4. Compagnie des 1. Königlich-Sächsischen Jäger-Bataillons" vermittelt einen realitätsnahen Eindruck vom Garnisonsalltag auf dem Königstein anno 1860. Zu erleben sind Appell, Visitationen und das Exerzieren mit Gewehren. Auch ein nachgestelltes Feldlager steht zur Besichtigung offen. Lautstarkes Highlight ist das Salutschießen mit dem Nachbau einer preußischen Kanone. Eintritt: Infos unter: festung-koenigstein.de

Das Living-History-Event "Militäralltag auf der Festung" in Königstein. (Archivfoto) © Marko Förster

Lange Nacht der Theater

Dresden - Theater schauen, flanieren, Freunde treffen: So lautet das Motto der 11. Langen Nacht der Dresdner Theater am Samstag. Von 16 bis 23 Uhr kann man die Theaterlandschaft Dresdens entdecken und einen spannenden Abend mit Schauspiel, Musical und Tanz erleben. Über 20 Theater zeigen im Stundentakt 30-minütige Kostproben aus ihrem Repertoire. Die Vorstellungen beginnen zur vollen Stunde, sodass man 30 Minuten Zeit hat, um zum nächsten Theater zu gelangen. Abendkasse-Tickets: 10/5 Euro. Nur Barzahlung möglich. Infos unter: lange-nacht-der-dresdner-theater.de

In Dresden wird zum 11. Mal die Lange Nacht der Theater gefeiert. (Symbolfoto) © 123RF

Flohmärkte

Dresden - Der Elbeflohmarkt (Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt auf dem Parkplatz hinterm Haus der Presse (Devrientstr. 9) öffnen am Samstag jeweils von 9 bis 15 Uhr für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern, verborgene Fundstücke zu entdecken und mit den Händlern um den Preis zu feilschen. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Dresdens Flohmärkte laden auch am Samstag zum trödeln ein. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Techniktreff

Wilsdruff - Im Vereinshaus Kleinbahnhof (Freiberger Str. 48) findet am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, das Techniktreffen statt. Mit Dampfmaschinen, Modellbahn, Gartenbahnausstellung, historischer Feuerwehrtechnik sowie Oldtimern und Traktoren. Zudem ist das Modell des Wilsdruffer Funkturms und eine Roboterschau zu erleben. Kinder erwarten eine Bastelstraße, Hüpfburg, Spielewagen, Kinderschminken und Modellautotrail. Neu ist eine Ausstellung von Melkus Rennwagen sowie diverse Händler. Eintritt: 10/6 Euro, bis 16 Jahre und Oldtimer-Fahrer frei. Infos unter: mec-wilsdruff.de

Wilsdruff steht am Wochenende ganz im Zeichen der Technik. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Pflanzenmarkt

Dresden - Am Alten Heizhaus (Stetzscher Str. 4-6) findet der beliebte Pflanzen- und Kräutermarkt statt. Mit einer Auswahl aus über 40.000 Pflanzen, darunter Gemüse-, Balkon- und Gartenpflanzen, Stauden, Beerensträucher und Küchenkräuter in großer Auswahl – direkt von deutschen Gärtnern. Auch Blumenerde, Balkonkästen, Töpfe, Zubehör und Co. sind zu haben.

Am Samstag und Sonntag gibt es eine Menge Grünzeug im Alten Heizhaus in Dresden. (Symbolfoto) © IMAGO/rheinmainfoto