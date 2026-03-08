7 Tipps für einen tollen Sonn- und Frauentag!

In Dresden und Umgebung gibt es am Sonntag tolle Veranstaltungen, bei denen Ihr Euch eine gute Zeit machen könnt.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Am Sonntag bleiben die Temperaturen angenehm - perfekt zum internationalen Frauentag. Grund genug, um nicht zu Hause zu hocken, sondern etwas Schönes zu unternehmen. Wir haben die besten Tipps für Veranstaltungen in und um Dresden!

Rennbahn-Trödel

Dresden - Es ist perfektes Wetter, um an der frischen Luft ein bisschen rumzubummeln, oder? Von 10 bis 16 Uhr findet Ihr auf der Galopprennbahn knapp 200 Stände mit Klamotten, Antiquitäten, Trödel oder auch frischen Produkten von lokalen Händlern. Lasst Euch das nicht entgehen und stöbert durch die Schätze, der Eintritt ist frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Auf der Galopprennbahn findet am Sonntag von 10 bis 16 Uhr ein Trödelmarkt statt. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Skandalöse Herzogin

Rochlitz - Herzogin Elisabeth erwacht am Sonntag um 17 Uhr im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) leicht bekleidet und ihr fehlt die Erinnerung an die letzte Nacht. Auf der Suche nach ihrer Garderobe begleitet Ihr sie durchs Schloss und erfahrt dabei Klatsch und Tratsch aus vergangenen Zeiten. Der Eintritt für die Theaterführung "Die skandalöse Herzogin" kostet 18 Euro, ermäßigt 15,50 Euro. Infos und Anmeldung: schloss-rochlitz.de

Findet bei einer Führung gemeinsam mit Herzogin Elisabeth ihre verschwundene Kleidung - Tratsch und Klatsch inklusive. (Symbolfoto) © 123RF/lightfieldstudios

Kerzenschein-Klavierkonzert

Limbach-Oberfrohna - Ludovico Einaudi (70) ist bekannt für seine einfachen, aber unheimlich schönen minimalistischen Klavierwerke und seine unvergessene Filmmusik. In fast drei Jahrzehnten seines Wirkens hat er mehrere Alben veröffentlicht, die die Charts anführten, die prestigeträchtigsten Konzertsäle der Welt waren schon ausverkauft. Seine Musik wurde in vielen berühmten Filmen wie "Ziemlich beste Freunde", "Doktor Schiwago" und anderen gespielt. "The Music of Ludovico Einaudi in Concert" hört Ihr am Sonntag um 19 Uhr in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2). Eintritt: ab 39,90 Euro. Infos: fzlo.de

Ludovico Einaudi nimmt Euch mit auf eine tolle Reise durch seine besten Klavierstücke. (Symbolfoto) © 123rf/yourapechkin

Dein kreativer Frauentag

Dresden - Heute lassen es sich die Frauen mal so richtig gut gehen. Das Kalea auf der Coswiger Straße bietet passend dazu zwei tolle Kreativ-Workshops an: Von 10 bis 12 Uhr dreht sich alles um die Malerei auf Leinwänden, von 14 bis 16 Uhr wagt Ihr Euch dann an das Verzieren von Gläsern. Für 39 Euro bekommt Ihr neben den tollen Werken auch noch ein Begrüßungsgetränk und einen gemütlichen Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen. Voranmeldung möglich, Infos unter: kaleadresden.de

In einer gemütlichen Runde könnt Ihr passend zum Frauentag kreativ werden und Leinwände oder Gläser bemalen. (Symbolfoto) © 123rf/gorgev

Ein süßes Programm zum Frauentag

Rammenau - Auch das Barockschloss Rammenau hat sich für den Frauentag etwas Tolles überlegt. Begrüßt werdet Ihr im Schlosscafé mit einem leckeren Sekt, wo später noch Kuchen und Gebäck bereitsteht. Nach dem Schmaus führt Euch ein Kammerdiener durch das wunderschöne Schloss und erzählt spannende Geschichten, die man so noch nicht wusste. Eintritt 34,50 Euro, Voranmeldung notwendig. Infos und Tickets unter: shop.schloesserland-sachsen.de

Im Barockschloss Rammenau wird heute ebenfalls der internationale Frauentag gefeiert - kommt zu Kuchen, Sekt und einer tollen Führung! © Eric Münch

Schnitzertage

Annaberg-Buchholz - Im Kulturzentrum Erzhammer (Buchholzer Str. 2) finden am Sonnabend und Sonntag die "33. Erzgebirgischen Schnitzertage" statt. Jeweils von 11 bis 17 Uhr können Gäste miterleben, wie aus Holz Kunstwerke entstehen – geschaffen von erfahrenen Meistern sowie von begabten Anfängern jeden Alters. Rund 220 Mitwirkende präsentieren ihr Können. Mit Rahmenprogramm. Eintritt: 5/4,50 Euro ermäßigt, Kinder bis 14 Jahre frei. Infos unter: annaberg-buchholz/schnitzertage

Bei den Erzgebirgischen Schnitzertagen könnt iIr live zuschauen, wie aus Holz ein tolles Kunstwerk entsteht. © Uwe Meinhold

Glitzerkids - Die Kinderdisko

Die Kleinen können sich am Sonntagnachmittag bei der Kinderdisko so richtig auspowern. (Symbolfoto) © 123RF/Prometeus