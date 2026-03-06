Hygiene-Museum zeigt Sonderschau "Wie geht's?" zu mentaler Gesundheit

Dresden - Volkskrankheit Psyche: Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leben weltweit eine Milliarde Menschen mit psychischen Problemen. In Deutschland erkrankt etwa jeder vierte Erwachsene im Laufe des Lebens. "Mental Health" ist also ein Mega-Thema, das aber schwer zu visualisieren ist. Dem Hygiene-Museum aber glückt das, in der neuen Sonderausstellung "Wie geht's?", die am Freitag eröffnet.

Ein gigantisches (Himmel-)Bett mit flauschigen Kissen und Multimedia-Angeboten ist Zentrum der Schau "Wie geht's?". Mina (27) hat es sich darin schon mal gemütlich gemacht. © Eric Münch

"'Wie geht's dir?' - normalerweise ist diese lapidare Frage nie ganz ernst gemeint", sagt Iris Edenheiser, Direktorin des Hygiene-Museums. Mit der gleichnamigen Ausstellung wolle man dem Begriff von mentaler Gesundheit ein ernsthaftes Gesicht geben.

"Das Thema betrifft uns alle, es ist von großer gesellschaftlicher Relevanz"; es rühre auch von prekärer Arbeit, Armut, Einsamkeit, der Digitalisierung des Alltags.

Das unterstreicht die Psychologin Susanne Knappe, wissenschaftliche Beraterin der Ausstellung: "Etwa 80 Prozent aller Menschen haben im Laufe ihres Lebens mit psychischen Erkrankungen zu tun. Aber nur die allerwenigsten suchen sich Hilfe."

Rund die Hälfte davon würde schon im Kindesalter erkranken. Die Folgekosten seien immens: "Rund drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts gehen für psychische Erkrankungen drauf, und dabei sind Behandlungskosten noch nicht einmal mit eingerechnet."

Kuratiert wurde die Schau von Rebekka Rinner und Clarissa Lütz. Partizipative Angebote spielten eine große Rolle, die Ausstellung schwanke zwischen den Gefühlswelten "Auf" und "Ab", zwischen Individuum und Gesellschaft. Zudem solle es eine alltagsnahe, unterhaltsame Ausstellung sein, orientiert an der Lebensrealität junger Menschen.