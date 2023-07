Sieben Tipps, um das heiße Wochenende in Dresden ausklingen zu lassen!

Der heiße Samstag ist vorüber, die Sonne gibt am heutigen Sonntag dennoch weiterhin alles. TAG24 hat ein paar Tipps, wie Ihr diese in Dresden genießen könnt!

Von Annett Daube

Dresden - Der heiße Samstag ist vorüber, die Sonne gibt am heutigen Sonntag dennoch weiterhin alles. TAG24 hat ein paar Tipps für Euch, wie Ihr diese in Dresden und Umgebung am besten genießen könnt!

Kabarett Open Air

Pirna - Die Herkuleskeule spielt ein Open Air im Schlosspark Graupa (Tschaikowskiplatz 7). Am Samstag sind drei Experten auf dem Jakobsweg und streiten sich über Kindererziehung, Putin und veganes Hundefutter im Stück "Hüttenkäse". Am Sonntagabend blicken drei Rentner tragikomisch in die Zukunft im Kultprogramm von Peter Ensikat und Wolfgang Schaller namens "Leise flehen meine Glieder". Beginn jeweils 20 Uhr. Tickets ab 30 Euro unter herkuleskeule.de.

Die Herkuleskeule spielt am Sonntag ein Open Air im Schlosspark Graupa! © Hans-Ludwig Böhme

Hip-Hop an der Elbe

Dresden - Am Sonntag steigt direkt an der Elbe das alljährliche "Juicy Sunday Open Air". In diesem Jahr haben sich die Dresdner Veranstalter mit der upcoming Partyreihe "444" zusammengetan, um die besten Hip-Hop-, Deutschrap-, RnB- und Amapiano-Sounds zu servieren. Dazu gibt's frisches Obst, saftige Cocktails und eine atemberaubende Sicht auf die Dresdner Skyline. Los geht's um 15 Uhr auf dem Gelände der Filmnächte am Elbufer. Letzte Tickets: krasscore.ticket.io.

Fischerstechen und Wasserski

Bad Schandau - Beim Sommerfest des Schiffervereins "Fortuna" heißt es am Wochenende an der alten Fähre in Postelwitz "Fortuna Ahoi!". Mit Wasserski, Fischerstechen, einer Show auf der Elbe und buntem Treiben am Elbestrand ist ein Fest für alle garantiert. Jeweils ab 10 Uhr beginnt der Trubel, ab 19 Uhr gibt es am Samstagabend Tanz mit der Rainbow Diskothek. Der Eintritt ist frei.



Malter in Flammen

Dippoldiswalde - "Malter in Flammen" bedeutet Live-Musik, Hüpfburgen-Spaß und Badefreuden an der Talsperre Malter. Zu den besonderen Highlights gehören das Höhenfeuerwerk am Samstagabend (ab 22.30 Uhr), der bunte Familientag am Sonntag (ab 10 Uhr) mit Kinderfest und Frühschoppen. Weitere Informationen und Tickets ab 16,50 Euro unter malter-in-flammen.de.

Weinwanderung

Meißen - Eine sommerliche Wanderung in die Meißner Genussregion bietet am Sonntag ab 14 Uhr die Winzergenossenschaft Meißen an. Der Weg führt durch die schönsten Rebflächen Meißens, verspricht Picknick, Weinverkostung und wunderbare Ausblicke ins Elbtal. Der Treffpunkt wird bei der Buchung unter Telefon 03521/78 09 70 bekannt gegeben. Teilnahme 35/24 Euro.



Die Winzergenossenschaft Meißen bietet eine sommerliche Wanderung in die Meißner Genussregion an. © Thomas Türpe

Sechse durch die Welt

Großschirma - Im Bürgersaal der "Alten Schule" in Obergruna (Dorfstraße 51) spielt Jan Deicke am Sonntag um 15 Uhr mit seinem Theater "mondschaafs Lauschpalast" das Märchen der Gebrüder Grimm "Sechse kommen durch die ganze Welt". Ein Stück über Typen, die "einzeln ganz kleine Lichter" sind, aber gemeinsam trotzen sie dem täglichen Wahnsinn. Da es eine Premiere ist, gibt es im Anschluss ein kleines Premieren-Fest mit Getränken und "Schnabbelei". Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Eselwelt-Eröffnung

Görlitz - Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec wird am Sonntag um 15 Uhr die neue Eselwelt für die gefährdeten Thüringer Waldesel eröffnet. Kinder sind zu einem großen Esel-Malwettbewerb eingeladen. Bis 14 Uhr an der Kasse eingereichte selbst gemalte Bilder sorgen für freien Eintritt an diesem Tag. Die Tierpfleger-Jury prämiert und verlost unter allen Eselbilder-Künstlern tolle Preise.



Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec gibt es einen großen Esel-Malwettbewerb! (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa