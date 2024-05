Bis zu 80.000 Euro Miese! Jazzmeile vor dem Aus - Dresdens trauriges Dixieland-Finale

Dresden - Grandiose Stimmung bei der Riverboat-Shuffle auf der Elbe. Applaus vor den Bühnen auf der Dixiemeile Prager Straße. Vorfreude auf die Abschlussparade am Sonntag. Doch während die Fans das 52. Internationale Dixieland Festival in vollen Zügen genießen, klafft hinter den Kulissen ein gewaltiges Finanzloch.

"Was wir aus finanzieller Sicht brauchen, ist langfristige Planungssicherheit. Ohne eine ambitioniertere und kontinuierliche finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand gibt es langfristig nur noch ein Dixieland Festival in der Ticketvariante und nicht mehr auf der Straße."

"Wir gehen mit einem Minus von 60.000 bis 80.000 Euro in die Vorbereitungen für den 53. Festival-Jahrgang und planen vorerst nur ticketpflichtige Veranstaltungen. Die eintrittsfreie Jazzmeile bleibt in unseren Überlegungen für 2025 zunächst unberücksichtigt", erklärt Festival-Chef Steffen Kiefer (67).

Mitsingen, Klatschen, Swingen - das Publikum lebt das Dixieland Festival. © Holm Helis

Kultur muss für jeden zugänglich sein - unabhängig vom Einkommen.

Das Internationale Dixieland Festival verwandelt diese Worte in klingende Aktionen. Abschluss-Parade und die dreitägige Jazzmeile auf der Prager Straße, Dixieland an der Hofewiese, am Konzertplatz Weißer Hirsch, am Arena-Beach und in Leuben - mehr als 100 Stunden Musik können die Festivalbesucher ohne Eintritt erleben.

Genau diese Veranstaltungen zaubern das einmalige Festival-Flair in die Innenstadt. Doch sie sind bedroht. Allein Parade und Meile kosten 200.000 Euro. Das ist nur über die Ticketverkäufe nicht zu finanzieren. Sponsoren springen schon ein. Doch es reicht nicht.

Festival-Chef Steffen Kiefer wünschte sich, dass die institutionelle Förderung von 30.000 auf 90.000 Euro angehoben wird. Dann wäre das Festival in seiner Einzigartigkeit gesichert. Dazu bedarf es des kommunalpolitischen Willens!

Geld allein aber kann das Dixie-Flair im Zentrum auch nicht sichern. Das Festival muss sich konzeptionell weiterentwickeln. Es reicht nicht, neue Standorte für Konzerte ins Programm zu nehmen. Das Festival breitet sich so zwar aus - bis nach Großsedlitz. Aber das komprimierte Festivalerlebnis im Stadtzentrum leidet darunter.

Aber genau das (und ein Auftritt im großen Konzertsaal des Kulturpalastes) ist es, was erstklassige Bands aus aller Welt nach Dresden lockt. Zum weltweit größten und ältesten Musikfestival für traditionellen Jazz. Hoffentlich auch noch in Zukunft!