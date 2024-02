Acht Ausflugstipps für Faschings-Fans und -Muffel in Dresden und Umgebung

Sachsen - Zahlreiche Faschingsumzüge sorgen (ab jeweils 14 Uhr) für gute Laune auf den Straßen in ganz Sachsen. In Radeburg ist Start am Bahnhof der Lößnitzgrundbahn. Auch in Geising ziehen die Narren durch den Ort. In Leipzig wird der 25. Große Rosensonntagsumzug mit Programm auf dem Marktplatz stattfinden. Und auch in Schirgiswalde sind die Karnevalisten auf der Straße. Ab 11.11 Uhr wird in Oberwiesenthal am Skihang der 106. Skifasching gefeiert.