Acht Tipps für diesen Sonntag: Welche Veranstaltungen warten heute in und um Dresden?

In Dresden und ganz Sachsen gibt es am ersten Februar-Sonntag viel zu erleben. Diese Veranstaltungen warten auf Gäste.

Von Annett Daube

Dresden - Singen, tanzen, musizieren: An diesem Sonntag kann bei vielen Veranstaltungen in Dresden und Umland das Tanzbein geschwungen werden. Wer es ruhiger mag, wird in diversen Museen fündig. Viel Spaß, liebe Leser!

Jugenddisko

Dresden - Im Ostpol (Königsbrücker Straße 47) können Jugendliche (11 bis 15 Jahre) am Sonntag zu ihren "favourite songs" feiern. Von 15 bis 19 Uhr heißt es "All You Can Dance!" - eine Jugenddisko ohne Tabak, ohne Alkohol und ohne Eltern. Eintritt: 1 Euro.

Elf bis 15 Jahre müssen die Gäste dieser Veranstaltung alt sein. © 123RF/lenanichizhenova

BRN-Museum

Dresden - Am ersten Sonntag im Monat öffnet das BRN-Museum (Prießnitzstraße 18) - das Museum über die Geschichte der Bunten Republik Neustadt - für Besucher. Von 11 bis 17 Uhr sind zahlreiche Foto-, Film- und Tonaufnahmen aus mehreren Jahrzehnten, T-Shirts, Flaggen und mehr zu erleben. Eintritt: 2 Euro, Kinder bis 17 Jahre frei.

Benefiz-Live-Reportage

Dresden - Am Sonntag veranstaltet die Reihe "Bilder der Erde" in der Schauburg ab 16 Uhr eine Benefizveranstaltung. Pascal Violo und Bruno Maul zeigen in ihrer Live-Reportage "Karawane der Menschlichkeit - Mit Hilfsgütern und Clowns an die Ränder Europas" ihre ehrenamtliche Arbeit als Helfer in unterschiedlichen Flüchtlingscamps. Der Eintritt ist frei.

Die Benefizveranstaltung findet am Sonntag in der Schauburg statt. © Eric Münch

Hinter Schloss und Riegel

Meißen - Im Dom zu Meißen findet am Sonntag eine etwas andere "Schlösserführung" statt. Der Rundgang "Hinter Schloss und Riegel" startet um 14.30 Uhr und zeigt 750 Jahre alte feinste Mechanik, die die religiösen und weltlichen Kostbarkeiten im Dom sichert. Tickets für 15/12/7 Euro unter Telefon 03521/452490 oder im Onlineshop dom-zu-meissen.ticketfritz.de.



Die Gäste erwartet eine etwas andere "Schlösserführung". (Symbolbild) © 123RF/galitskaya

Dresdner Singen

Dresden - Das "Dresdner Singen" ist ein regelmäßiger Treffpunkt für Dresdner Bürger jeden Alters. Im Albertinum können Sangesfreudige von 11 bis 12 Uhr am Sonntag gemeinsam singen, ohne eine besondere musikalische Begabung zu besitzen - veranstaltet vom Sächsischen Musikverein. Der Eintritt ist frei.



Die Veranstaltung findet im Albertinum statt. © Christian Juppe

Josef-Hegenbarth-Archiv

Dresden - Der Grafiker und Maler Josef Hegenbarth hat unzählige Bücher illustriert. In sein ehemaliges Wohnhaus auf der Calberlastraße 2, welches als Josef-Hegenbarth-Archiv zum Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehört, können Besucher heute von 10 bis 15 Uhr hineinschauen und auch um 15 Uhr an einer Führung durch die Atelier- und Wohnräume des Künstlers und seiner Frau teilnehmen. Eintritt und Teilnahme sind frei.

Konzert im Museum

Dresden - Im Winzerhaus in Hosterwitz verbrachte Carl Maria von Weber als Hofkapellmeister ab 1818 die Sommermonate. Heute findet man hier das Carl-Maria-von-Weber-Museum. Am Sonntag will der Pianist Pjotr Naryshkin mit romantischen Klavierklängen in andere Welten entführen. Das Konzert mit dem Titel "Imagination" beginnt um 15 Uhr. Eintritt: 15/13 Euro. Tickets bitte unter Telefon 0351/2618234 reservieren.



Das Carl-Maria-von-Weber-Museum lädt am Sonntag ein. © Steffen Füssel

Gospelnight Dresden

Dresden - Die Gospelnight Dresden gibt es seit 25 Jahren und alle Mitstreiter sind eine große Gospelnight-Familie. Sie freuen sich auf ihr Publikum am Sonntag in der Versöhnungskirche Dresden (Wittenberger Straße 96), wenn sie dort ab 18 Uhr den Gospelgottesdienst "We Are Family" abhalten. Der Eintritt ist frei.