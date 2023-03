Am Sonntag noch nichts vor? Das sind unsere Tipps!

TAG24 hat für Euch Freizeit-Tipps für Sonntag, den 12. März in Dresden und Region gesammelt. Welche Veranstaltungen Ihr an den Tagen besuchen könnt.

Von Annett Daube

Dresden - Langweile am Sonntag, weil das Wetter nicht mitspielt? Das muss nicht sein! TAG24 hat für Euch ein paar Tipps für Veranstaltungen in Dresden und Region gesammelt, bei denen Ihr Abwechslung geboten bekommt.

Trödeln in Seidnitz

Dresden - Auf der Galopprennbahn (Oskar-Röder-Straße 1) ist am Sonntag Saisonstart - nicht beim Pferderennen, sondern beim Trödeln. Der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt öffnet von 10 bis 16 Uhr und bietet Praktisches und Ausgefallenes. Kinder können sich Langeweile auf der Kindereisenbahn oder beim Kinderschminken vertreiben. Der Eintritt ist frei.



Tag der offenen Töpferei

Sachsen - Der Tag der offenen Töpferei wird an diesem Wochenende in zahlreichen Keramikstudios, Werkstätten und Ateliers begangen. Deutschlandweit nehmen rund 600 Töpfereien teil. Mit dabei sind das Keramikatelier Susanne Engelhardt auf der Gehestraße 8, die Töpferei Michael Renz in Burkau oder das Atelier von Jenny Tauer in Grimma. Alle Werkstätten und ihre Aktionen finden Sie unter tag-der offenen-toepferei.de.



Das Töpferhandwerk könnt Ihr beim Tag der offenen Töpferei unter die Lupe nehmen. © 123RF / Deviatov Aleksei

Offene Nationalbibliothek

Leipzig - Zum 111. Geburtstag der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig (Deutscher Platz 1) können Besucher am Sonntag zum Tag der offenen Tür an den Feierlichkeiten teilnehmen. Von 10 bis 17 Uhr gibt es Wissenswertes zur Geschichte und den Aufgaben der Bibliothek zu erfahren, wird ein Gang durch die Magazine in den Büchertürmen, Führungen und Vorführungen sowie eine Auktion angeboten. Der Eintritt und die Teilnahme an den Rundgängen sind frei.

Kriegsgefangenenlager Elsterhorst

Hoyerswerda - Wie haben Menschen ein Kriegsgefangenenlager überlebt? Welche Bedingungen mussten sie ertragen? Eine Führung zur Geschichte des Kriegsgefangenenlagers Elsterhorst bei Hoyerswerda berichtet von dieser schrecklichen Zeit. Treff ist am Sonntag um 11 Uhr an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen, St.-Florian-Weg 1 in Elsterheide, OT Nardt. Teilnahme: 5/3 Euro. Bitte anmelden unter Telefon 03571/20937500.



Gesprächskonzert

Dresden - Die Sopranistin Barbara Hoene wird zur "Plauderstunde bei Webers" im Carl-Maria-von-Weber-Museum (Dresdner Straße 44) erwartet. Am Sonntag ab 15 Uhr gibt die Kammersängerin Einblicke in ihr Leben auf und hinter der Bühne. Tickets: 15/13 Euro unter Telefon 0351/2618234.

Im Carl-Maria-von-Weber-Museum gibt eine Kammersängerin Einblicke in ihr Leben auf und hinter der Bühne. © Imago / Sylvio Dittrich

Oper in Leipzig

Leipzig - Notlandung in der Sahara: Das Flugzeug ist zerstört, der Proviant geht zur Neige. Der notgelandete Pilot begegnet... dem kleinen Prinzen. Wer kennt sie nicht, die wunderschöne Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry? Die Oper Leipzig (Augustusplatz 12) führt das Märchen als Ballett in einer Choreografie von Bryan Arias auf. Für die Vorstellung am Sonntag (17 Uhr) gibt es noch einige Karten ab 44 Euro unter Telefon 0341/1261261.

Schlossmuseum Pillnitz

Dresden - Das Pillnitzer Schlossmuseum hat im Winter geschlossen - aus rein konservatorischen Gründen. Aber während einer Führung können Kuppelsaal, Königliche Hofküche und Katholische Kapelle besichtigt werden. Am Wochenende jeweils um 11, 12, 13 und 14 Uhr. Treff ist am Besucherzentrum "Alte Wache", Teilnahme: 12/10/5 Euro.

Während einer Führung könnt Ihr Teile von Schloß Pillnitz besichtigen, obwohl das Schlossmuseum zu ist. © Petra Hornig

Zirkus zu Gast

Dresden - Auf der Cockerwiese (Blüherstraße) gastiert ab Samstag der Circus Voyage. Angekündigt wird "Europas größte Wasser-Show" - ein Spektakel mit raffinierten Fontänen, Licht- und Feuer-Effekten. Zum Programm gehören Tierdressuren, Artistik und Clownerie wie eine Hochseil-Darbietung und eine Motorrad-Show. Die Vorstellung am Sonntag ist 15 Uhr. Tickets: ab 18/16 Euro unter circus-voyage.de oder Telefon 0171/4730726.



Auf der Cockerwiese in Dresden gastiert der Circus Voyage. © 123RF / butoc89

Kamelienschau

Pirna/Königsbrück/Dresden - Im Landschloss Zuschendorf, im Pillnitzer Schlosspark wie auch im Königsbrücker Schloss sind derzeit die orientalischen Schönheiten, die Kamelien, zu bewundern. In Zuschendorf hat die Sammlung von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 6/5 Euro. In Königsbrück sind Besucher sonntags von 10 bis 17 Uhr willkommen. Der Eintritt ist frei. Und nicht zuletzt kann auch in Pillnitz die Kamelie von 10 bis 17 Uhr in ihrem Haus bewundert werden. Eintritt: 5/4 Euro.



An mehreren Stellen in Dresden und Region könnt Ihr Kamelien bewundern. © DPA / Arno Burgi