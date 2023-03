Am Sonntag noch nichts vor? Zehn Veranstaltungs-Tipps für Euren Tag in Dresden!

Mit diesen zehn Veranstaltung-Tipps kann der Sonntag in Dresden kommen.

Von Annett Daube

Dresden - Dieser Sonntag ist mehr Grau als Wow in Dresden. Zum Glück bringen diese zehn Tipps doch noch Farbe ins Spiel. Viel Spaß, liebe Leser!

Zerbrechliche Welt

Dresden - In der Frauenkirche wurde am Samstagabend die Ausstellung "Gaia - Achtung zerbrechlich!" eröffnet. Der britische Künstler Luke Jerram zeigt in seiner Installation unsere Erde als 7 Meter große Weltkugel, welche unseren Planeten in seiner Verletzlichkeit sichtbar macht. Zu besichtigen während der Offenen-Kirchen-Zeiten ab 13 Uhr. Eintritt: frei. Spenden sind willkommen.

In der Frauenkirche ist die Ausstellung seit Samstag eröffnet. © Daniel Schäfer/dpa

Baumesse

Dresden - In der Dresdner Messe können sich Interessierte auf der Baumesse "Haus" am Wochenende umfassend informieren. Mehr als 400 Aussteller sind dabei, um zum Planen, Bauen und Sanieren von Wohneigentum Auskunft zu geben. Zu den Schwerpunkten zählen der Baustoff Holz und das Bauen im ländlichen Raum. Geöffnet ist die Messe von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 12/10 Euro.



Fachkräfte wie Thomas Oelschläger (55, Firma Dachkeramik Meyer-Holsen) zeigen auf der Messe ihr Können. © Ove Landgraf

The Legend of Hip-Hop

Dresden - "The Legend of Hip-Hop" heißt die Breaking-Orchestra-Show, welche am Sonntag im Alten Schlachthof gezeigt wird. Erzählt wird die Geschichte des Hip-Hop, die mehr ist als nur Tanz, Rap, Graffiti und Mode, mit Orchestersound der Elbland Philharmonie Sachsen, Beatboxern, Rappern und Breakdance-Kunst. Beginn: 18 Uhr. Tickets für 25/12,25 Euro unter alter-schlachthof.de.



Wer Hip-Hop liebt, sollte sich das nicht entgehen lassen. © 123rf/tommisch

Familienkunstfest

Dresden - Zum Familienkunstfest für Vielfalt namens "diverseco" lädt das TJG - theater junge generation - am Sonntag von 10 bis 15 Uhr ein. Verschiedene Inszenierungen und eine Menge Mitmach-Angebote von Fotografie über Hip-Hop bis Stand-Up-Comedy stehen auf dem Programm. Am besten Tickets (5/3,50 Euro) für Vorstellung plus Mitmach-Angebot buchen unter tjg-dresden.de. Dort gibt es eine Übersicht übers komplette Programm.

Trödeln in der Markthalle

Dresden - Beim großen Trödelmarkt-Wochenende in der Neustädter Markthalle gewährt der Sammler Holger Naumann Einblicke in seine Postkartensammlung. Außerdem werden kostenfrei Erb- und Fundstücke bestimmt und man kann wie immer allerhand Trödel bestaunen und kaufen. Öffnungszeiten am Sonntag: von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Allerlei Trödel gibt es in der Neustädter Markthalle zu bestaunen. © 123rf/helloszabi

Friedenskonzert

Dresden - Im Plenarsaal des Rathauses (Eingang über die Goldene Pforte) veranstaltet der Integrations- und Ausländerbeirat Dresden am Sonntag um 15 Uhr ein Internationales Friedenskonzert. Künstler aus der Ukraine und der ganzen Welt spielen Musik für Mut, Frieden und Freiheit. Der Eintritt ist frei.

Tierischer Familiensonntag

Dresden - Das Stadtmuseum empfängt am Sonntag zum "Familiensonntag im Landhaus" Besucher von 14 bis 17 Uhr und bietet einen bunten und erlebnisreichen Nachmittag. Alle Aktionen drehen sich ums Thema Tiere. Es werden ein Suchspiel, eine tierische Geschichten-Zeit, aber auch Tieryoga und Kinderschminken in der Werkstatt angeboten. Der Eintritt ist frei.

Kleine Tiger sind herzlich willkommen. ;-) © 123RF/ababaka

IC Falkenberg akustisch

Dresden - Der Sänger IC Falkenberg gastiert am Sonntagabend (18 Uhr) im Dresdner FriedrichstaTTPalast. In seinem Programm "Unterstrichen" hat er Ilka Grieser am Cello, Katharina von Koch an der Geige und den Dresdner Gitarristen Sascha Aust dabei. Tickets für 29 Euro unter dresdner-friedrichstatt-palast.de.

Dresdner Frühling im Palais

Dresden - Die Frühlingsblumenschau im Palais im Großen Garten startet und hat bis zum 12. März täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Unter dem diesjährigen Motto "Wie gemalt: Blütenpracht mit Künstlerhand" haben Gärtner und Floristen kunstvolle Raumbilder geschaffen und sich von meisterhaften Gemälden aus verschiedenen Epochen inspirieren lassen. Eintritt: 15/7 Euro. Kinder bis 5 Jahre frei.



So sieht es derzeit bei der Frühlingsblumenschau im Palais im Großen Garten aus. © Thomas Türpe

Portrait

Dresden - Das Amateurtheater-Ensemble der Bühne der TU Dresden erzählt am Sonntagabend (20.15 Uhr) im Stück "Portrait" die Geschichte der Entstehung eines Gemäldes im 18. Jahrhundert. Das Stück, inszeniert von Felicia Daniel, lebt von Live-Malerei auf der Bühne und Gesang. Tickets: 9/5 Euro unter die-buehne.tu-dresden.de.