Am Totensonntag geht es etwas ruhiger zu: Doch ein paar Tipps gibt es trotzdem

Am Totensonntag werden in Dresden und ganz Sachsen eher etwas ruhigere Veranstaltungen angeboten.

Von Annett Daube

Dresden - Winterlich kalt zeigt sich das Wetter am heutigen Totensonntag in Dresden während die Adventszeit noch auf sich warten lässt. Dennoch gibt es einige Veranstaltungen in und um die Stadt.

Totensonntag

Dresden - Der Totensonntag - auch Ewigkeitssonntag genannt - soll an die Verstorbenen erinnern und ihnen mehr Gedenken zukommen lassen. Die Städtischen Friedhöfe von Dresden laden zu verschiedenen Veranstaltungen und Andachten ein. Auf dem Heidefriedhof gibt es um 13 Uhr Posaunenmusik vor der Feierhalle, in Tolkewitz um 14.30 Uhr eine Gedenkstunde mit einer Trauerrednerin. Um 10.30 Uhr legen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Dresden auf dem Trinitatisfriedhof an den Grabstätten ihrer Gründer Blumen nieder.



Der Totensonntag ist ein Tag der Trauer. Dafür folgt die Woche darauf der erste Advent. © 123RF/marysalen

Kloster Buch

Leisnig - An einer Führung durch die Klosteranlage des Klosters Buch können Besucher am Sonntag um 14 Uhr teilnehmen. Es werden Blicke hinter die Mauern der noch erhaltenen historischen Gebäude und Wissenswertes sowie Überraschendes über das Leben und Wirken der Zisterzienser versprochen. Der Treff ist vor dem Abthaus, Teilnahme: 4 Euro.

Am Sonntag gibt es eine Führung durch die Klosteranlage des Klosters Buch. © Kristin Schmidt

Solidaritätskonzert

Dresden - Im Deutschen Hygiene-Museum (Lingnerplatz 1) heißt es am Sonntag ab 18 Uhr "Mensch zuerst". Das Solidaritätskonzert für die Zivilbevölkerung in Israel und Gaza wird von der Jüdischen Woche Dresden, der Band Banda Comunale und dem Museum veranstaltet. Die unterschiedlichen politischen Bewertungen des blutigen Konflikts stehen an diesem Abend zurück, im Mittelpunkt steht das Mitgefühl mit den Menschen in Israel und in Gaza. Beim Konzert werden Spenden für die Opfer der Auseinandersetzungen gesammelt.



Eislaufen in Riesa

Riesa - Auf dem Rathausplatz in Riesa eröffnet am Sonntag die Eislauf-Saison mit einer Eisbahn, welche erfahrene Schlittschuhläufer wie auch Anfänger aufs Eis einlädt. Im gemütlichen Festzelt gibt es zudem Glühwein, Leckereien und einen Schlittschuhverleih. Außerdem kann eine Curlingbahn unter eisbahn-riesa.de gebucht werden. Geöffnet am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt für den ganzen Tag ist stabil wie im vergangenen Jahr: 3 Euro.



Ob erfahren oder Anfänger: Auf der Eisbahn sind alle willkommen. © 123RF/dolgachov

Museumsführung

Dresden - In der Städtischen Galerie Dresden (Wilsdruffer Straße 2) wird am Sonntag um 11 Uhr eine Führung durch die ständige Ausstellung "Malerei und Plastik von 1900 bis zur Gegenwart" und durch die Sonderausstellung "Tänze, Töne, Klänge, Krach" angeboten. In letzterer wurden sieben Kunstwerke von jeweils drei Musikern, von Bands, einem Orchester und einem Chor aus Dresden interpretiert. Teilnahme mit Museumseintritt: 5/4/Familien 7 bzw. 12 Euro. Anmeldung beim Besucherservice unter Telefon 0351/4887272.



In der Städtischen Galerie Dresden gibt es ebenfalls eine Führung am Sonntag. © Thomas Türpe

Adventsmarkt

Riesa - Im Nudelcenter Riesa (Merzdorfer Straße 21) sorgt ein Adventsmarkt am Wochenende für vorweihnachtliche Stimmung. Am Sonnabend von 14 bis 19, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr bieten regionale Händler und Handwerker ihr Sortiment an, können Kinder ihren Spaß beim Basteln, Kinderschminken und am Samstag (14 und 15 Uhr) bei der Märchenstunde haben. Der Eintritt ist frei.

Überall funkelt und leuchtet es: In Riesa findet am Wochenende der Adventsmarkt statt. (Symbolbild) © 123RF/itchaznong

Kunsthandwerker-Markt

Augustusburg - Der Herbstmarkt der Kunsthandwerker sorgt am Wochenende auf Schloss Augustusburg für strahlende Augen. Die Handwerker und Künstler zeigen und verkaufen in den historischen Schlosshöfen ihre Arbeiten. Der Markt wird von Musik und Kulinarik umrahmt und ist am Samstag von 11 bis 18 und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 5 Euro/10 Euro mit einem Museumseintritt.

Schloss Augustusburg ist immer einen Besuch wert, doch diesmal lockt auch der Kunsthandwerker-Markt. © Kristin Schmidt

Familienführung

Dresden - Eine Familienführung passend zum Spielplan der Semperoper ist die Themenführung "Hänsel und Gretel". Sie wird am Wochenende (Samstag um 14.30, Sonntag um 11 Uhr) angeboten und verknüpft die Geschichte, die Musik und die Inszenierung der Märchenoper miteinander und bringt den Besuchern die Magie dieser Oper von Engelbert Humperdinck nach dem Märchen der Brüder Grimm näher. Teilnahme: 13/9/Familien 30 Euro. Gebucht werden kann unter semperoper-erleben.de.

Wer märchenhaft verzaubert werden möchte, kann an der Themenführung "Hänsel und Gretel" in der Semperoper teilnehmen. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Weihnachtswunderwelt

Leipzig - Erstmals ist der "Christmas Garden" in Leipzig zu erleben. Der agra-Park Markkleeberg wird zur winterlichen Oase und bringt Licht in die finstere Jahreszeit. Glitzernde Illuminationen entführen in eine magische Weihnachtswunderwelt. Tickets ab 18 Euro gibt es unter christmas-garden.de/leipzig/tickets.

Kunterbunt kommt der agra-Park in Markkleeberg daher - ein schöner Anblick. © Christian Grube