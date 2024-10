Ansturm auf Karten für dieses Weihnachtsstück in Dresden

Dresden - Um 11 Uhr wollte er am Sonntag den Kartenverkauf für "Christmas Carol" starten.

Annemarie Zecha (27) kauft gleich vier Karten bei Gastgeber René Kuhnt (56). © Eric Münch

"Aber schon um 8 Uhr standen die Ersten an. Noch vor dem offiziellen Beginn waren 140 Karten verkauft", berichtet Gastronom René Kuhnt (55).

Ausschließlich im Direktverkauf in seinem Café Solo im Kulturpalast bot er 1000 Tickets für zehn szenische Lesungen des Weihnachtsklassikers von Charles Dickens in seinem Lokal "Kulturwirtschaft" (Kraftwerk Mitte) an.