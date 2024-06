10.06.2024 15:15 6.925 Nächste Legende im Anflug: Electro-DJ ATB kommt nach Dresden!

In Dresden haben Fans elektronischer Musik in diesem Jahr ein volles Programm vor sich! Jetzt wurde ein Auftritt von ATB in der Reithalle angekündigt.

Von Max Patzig

Dresden - In Dresden haben Fans elektronischer Musik in diesem Jahr ein volles Programm vor sich! Und dieser Tage können sie sich ein weiteres Highlight im Kalender markieren. André Tanneberger (51) hat sich in der Szene unter seinem Pseudonym ATB einen Namen gemacht. © IMAGO/Funke Foto Services/Sebastian Sternemann Denn wie in der Woche angekündigt wurde, wird der weltweit bekannte Produzent und DJ ATB nach Dresden kommen. André Tanneberger (51), wie der Künstler eigentlich heißt, wurde für einen exklusiven Auftritt in der Reithalle im Industriegelände verpflichtet. Damit ist er seiner Heimat einmal mehr sehr nah. Denn gebürtig stammt der DJ aus Freiberg, verbrachte anschließend seine Kindheit und Jugendzeit in Mittelsachsen sowie dem Erzgebirge. Dresden Veranstaltungen & Freizeit "Coolste Kinderband der Welt" sagt Auftritt in Dresden ab! Mit wachsender Bekanntheit und dem Erfolg verlagerte er seinen Lebensmittelpunkt ins Ruhrgebiet, tourt seither durch die ganze Welt. Am 2. Oktober nun soll der Heimatbesuch samt Auftritt stattfinden. Los geht's um 22 Uhr. Unterstützung bekommt ATB dabei unter anderem von Aganman. Auf einem zweiten Floor locken Oldschool-Hip-Hop und Black-Music. Tickets (ab 15 Euro) gibt's ab dem heutigen Sonntag um 20 Uhr auf ticket.io. Zuletzt sorgten die Techno-Legenden Westbam, DJ Hell und Rush für Begeisterung in Dresden. Letzterer kommt am 5. Oktober erneut in die sächsische Hauptstadt: Für den Auftritt im Kraftwerk Mitte gibt es noch Restkarten.

Titelfoto: IMAGO/Funke Foto Services/Sebastian Sternemann