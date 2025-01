Auf der Spur des Drachen: Hier ist in und um Dresden am Samstag was los

Hier sind Tipps für Samstag in Dresden und Umgebung – so wird das Wochenende unvergesslich!

Von Dana Peter

Dresden - Am Wochenende erwartet uns sonniges Wetter mit Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad Celsius. Einem Ausflug an der frischen Luft steht also nichts im Wege. Was lässt sich heute und morgen in unserer Region erleben? Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Kreativwerkstatt

Moritzburg - "Altes Kunsthandwerk entdecken und verstehen" - so heißt eine Kreativwerkstatt für Familien, die am Sonnabend, jeweils um 11 und 13 Uhr stattfindet. Im Kavaliershaus im Schlosspark (Schlossallee 1) kann man Lederschmuck herstellen. Mit längst vergessenen Handwerkzeugen werden Armbänder, Ohrringe, kleine Wandbilder und vieles mehr gestaltet. Eine Besichtigung der Goldledertapeten im Schloss ist inklusive. Dauer: ca. 2 bis 2,5 Stunden. Treffpunkt: Museumsshop im Schloss. Infos und Tickets (15 Euro, inkl. Material) unter schloss-moritzburg.de

Eine Besichtigung der Goldledertapeten im Schloss Moritzburg ist inklusive. © Holm Helis/Dresden

Die Spur des Drachen

Meißen - Die roten Hofdrachen auf dem Meissener Porzellan des Kurfürsten sind von ostasiatischen Verzierungen inspiriert. Als allegorische Figuren stehen Drachen für das Element Feuer. Der kühne Mingdrache zählt zu den beliebtesten Dekoren von Meissen. "Auf die Spur der Meissener Drachen" begibt sich die Themenführung am Sonnabend um 15 Uhr im Museum der Meissen Porzellan-Stiftung GmbH (Talstr. 9). Gezeigt werden auch die aktuellen Produkte zum neu entwickelten Glücksdrachen. Tickets (19/17 Euro) unter erlebniswelt-meissen.com/de/auf-den-spuren-der-meissener-drachen.html

Der kühne Mingdrache zählt zu den beliebtesten Dekoren von Meissen. © Porzellan-Manufaktur Meissen

Winterreise

Dresden - "Die Winterreise" von Franz Schubert nach Gedichten von Wilhelm Müller wird am Sonnabend ab 17 Uhr im Kügelgenhaus (Hauptstr. 13) gespielt. Kein anderer deutscher Liederzyklus ist so bekannt und wird so geschätzt. Es ist eine Musik des Abschieds. Eine gefrorene Seele zieht durch eine eisige Landschaft. Der Wanderer musste sein bisheriges Leben verlassen und flieht hinaus in die erstarrte Natur. Im Museum der Dresdner Romantik wird der renommierte Konzertsänger Tobias Berndt den Zyklus gemeinsam mit Prof. Michael Schütze am Hammerflügel gestalten. Eintritt: 15 /13 Euro. Infos unter kuegelgen-dresden.de

Sachsens größte Hochzeitsmesse

Dresden - In der Messe Dresden (Messering 6) steigt am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, mit der "JAwort" die größte Hochzeitsmesse Sachsens. Zu erleben sind aktuelle Brautmoden, edle Herrenmode, stilvolle Trauringe, traumhafte Hochzeitstorten, elegante Brautschuhe, romantische Locations, Fotografen, Musik, Festliches für alle Gelegenheiten, Weddingplanner, Beauty- und Wellness-Experten und vieles mehr. Eintritt: 12/8 Euro, Kinder (7 bis 14 Jahre) 5 Euro. Infos unter jawort-dresden.de

Spiele-Event

Oskarshausen - Am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, findet in Oskarshausen in Freital (Burgker Str. 39) eine Spiele-Messe statt. Die Brettspiel-Ausleihe bietet mehr als 300 Spiele. Zudem warten spannende Schnitzeljagden und actionreiche Mini-Challenges im Team-Duell. Auch gibt es eine Ritterburg, die gemeinsam erobert werden kann. Höhepunkt ist die Premiere eines brandneuen XXL-Spiels. Eintritt frei. Infos unter: oskarshausen.de

WeinbergGlühen