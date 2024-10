Der Wut freien Lauf lassen: Autos-Zertrümmern in Dresden voll im Trend!

Dresden - Ihr seid gestresst, wollt mal richtig Dampf ablassen, Frust abbauen oder einfach mal etwas ganz anderes ausprobieren? Der Dresdner Autoverwerter Jens Philipp (49) macht's möglich: Bei ihm könnt Ihr Hammer und Baseballschläger in die Hand nehmen und schrottreife Wagen zertrümmern. Das ungewöhnliche Angebot wird in letzter Zeit immer beliebter, nicht nur bei Männern.

"Oder ich biete sie zum Zertrümmern an", sagt er. Anfangs nur sporadisch nachgefragt, wollen zuletzt immer mehr Leute aus ganz Sachsen mal ordentlich draufhauen. Abschiede von Junggesellen und Junggesellinnen, Geburtstage, Team-Building-Events, Familienabenteuer.

Auch ich, der TAG24-Reporter , bewaffne mich mit Handschuhen, Vorschlaghammer und Eisenstange, darf mich an einem dunklen VW-Polo austoben.

... und schlug zu. © Norbert Neumann

Zwei vorsichtige Schläge zum Warmwerden, dann haue ich mit Wumms zu - und die Seitenscheibe zerbirst in Tausende Teile. Danach ist die A-Säule dran. Ich schreie beim Zuschlagen, was zusätzliche Kräfte weckt. Schlag für Schlag knickt die Karosserie ein. Dennoch erstaunlich, was sie aushält.

Vorsicht bei Dach und Motorhaube, wenn der Hammer zurückfedert. Der erste "Schläger" mit leichten Schnittverletzungen oder Platzwunden wäre ich nicht. Schon nach wenigen Minuten bin ich ausgepowert, aber fühle mich befreit und zufrieden - und Spaß hat es auch gemacht!

Insgesamt 150 Euro kostet das Zertrümmern eines Autos (bis sechs Personen möglich). Geeignetes "Werkzeug" können Kunden selbst mitbringen. "Nur bitte nicht mit Schusswaffen kommen oder Pfeil und Bogen, das hatten wir alles schon", sagt Philipp.