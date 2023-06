Bei schönstem Sommer-Wetter: Sechs tolle Tipps für Euren Sonntag

Dresden - Das Festwochenende des Heinrich-Schütz-Konservatoriums Dresden findet am Sonntag ab 16 Uhr einen klangvollen Abschluss im Festspielhaus Hellerau. Das Sinfonische Blasorchester und die "Bigbandexplosion" des HSKD sorgen mit schwungvollen Kompositionen, Filmmusiken und mitreißenden Arrangements für Begeisterung. Tickets gibt es an der Tageskasse.

Moritzburg - Am Sonntag ist es wieder möglich, den Moritzburger Leuchtturm individuell zu besichtigen. Einst um 1780 als Teil eines Freilichttheaters erbaut, gehört er zu den ältesten Binnenleuchttürmen in Deutschland. Geöffnet von 10.30 bis 16 Uhr. Eintritt: auf Spendenbasis.

Dresden - Zum Sonderkonzert im Lingnerschloss lädt der Kinderchor der Staatsoperette am Sonntag ab 15 Uhr ein. Die Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren präsentieren eine Reise durch Operetten und Musicals. Tickets an der Tageskasse für 15/10 Euro.

Dresden - Das Grunaer Brunnenfest findet am Sonntag zum 17. Mal statt. Rund um die Findlingsbrunnen an der Zwinglistraße/Papstdorfer Straße gibt es von 11 bis 18 Uhr ein buntes Familienfest mit Zauberkunst, Aktionsständen, Musik und Kinderzirkus- sowie Tanzgarde-Aufführungen. Der Eintritt ist frei.

Heidenau - Im Barockgarten Großsedlitz gibt es am Sonntag erstmals ein Chorfest. Von 11 bis 17 Uhr singen an unterschiedlichen Auftrittsorten im Park ganz verschiedene Chöre. Es eröffnen sich für die Besucher also nicht nur neue Blickbeziehungen, sondern auch musikalische Überraschungen. Für Kinder wird eine Seifenblasen-Mitmachstation und ein Programm der "Klangforscher-Kids" angeboten. Eintritt: 5/4/1 Euro.