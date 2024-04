Benvenuto! Circus-Familie Rogall gastiert auf der Cockerwiese

Dresden - "Amore" - das ist es, was Ramon Rogall (43) und seine Familie für Dresden empfinden. Aus Liebe zur Stadt hat der gebürtige Venezianer nicht nur sprichwörtlich seine Zelte in Dresden aufgeschlagen. Sein "Circus Rogall" gastiert bis 28. April auf der Cockerwiese. Am 5. April (16 Uhr) hebt sich der Vorhang zur Premiere.