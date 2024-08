20.08.2024 12:02 1.983 Böhse-Onkelz-Konzerte in Dresden: Das müsst Ihr beachten

Am Freitag und Samstag spielen Böhse Onkelz in der Flutrinne Dresden. Was Ihr rund um die Konzerte beachten müsst.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Diesen Freitag und Samstag rocken Böhse Onkelz (beide Konzerte ausverkauft) das Open-Air-Gelände in der Flutrinne an der Messe Dresden. Welche Straßen gesperrt sind, welche Vorband auftritt und was Ihr sonst noch beachten müsst, erfahrt Ihr jetzt. Bassist Stephan Weidner (61, r.) und Gitarrist Matthias Röhr (62) bei einem Auftritt in Hockenheim. © Daniel Naupold/dpa Los geht es an beiden Tagen um 16 Uhr, die Show beginnt aber erst 18.30 Uhr. Vor den Böhsen Onkelz wird die walisische Alternative- und Hard-Rock-Band Those Damn Crows der Menge einheizen. Konzertgänger reisen lieber nicht mit dem Auto an, denn um das Rinne-Gebiet gibt es nur wenige Parkplätze. Am besten ist es, mit dem Bus der Linie 68 bis zur Haltestelle Vorwerkstraße oder mit den Straßenbahnen 9 und E9 bis zur Haltestelle Kongresszentrum zu fahren. Gäste, die von außerhalb kommen, können mit einem vorab online gebuchten Ticket den Parkplatz direkt an der Autobahn A4 Abfahrt Dresden-Neustadt nutzen. Von dort aus bringt Euch ein kostenloser Straßenbahn-Shuttle (im Konzertticket inklusive) von der Haltestelle Washingtonstraße bis zum Stop Kongresszentrum hin und wieder zurück. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Sieben Tipps neben dem Dresdner Stadtfest: Das ist am Wochenende sonst noch los Auf den Parkplätzen dürfen keine Wohnmobile und keine tiefergelegten Autos stehen! Foto-, Ton- und Filmaufnahmen nicht gestattet Auf dem Open-Air-Gelände in der Rinne wird die Rockband Dresden so richtig einheizen. © Christian Suhrbier Auf dem Gelände sind Taschen und Rucksäcke, die größer als A4 sind, untersagt. Verboten sind Flaschen, Dosen, Gasbehälter, Pyrotechnik, Laserpointer sowie Waffen jeder Art. Foto-, Ton- und Filmaufnahmen sind ebenfalls nicht gestattet, so die Veranstalter. Zudem sei für hungriges und durstiges Publikum gesorgt: Auf dem gesamten Areal wird es Getränke- und Imbissbuden geben. Es kann jedoch nur bar bezahlt werden. Einschränkungen im Verkehr Auf der Marienbrücke muss eine Fahrspur aus Richtung Neustadt in Richtung Altstädter Elbseite gesperrt werden. © Thomas Türpe Während der Konzerte wird es ein paar Einschränkungen im Verkehr geben, teilt die Stadt mit. So sind von Freitag 8 Uhr bis Sonntag 9 Uhr um das Konzertgelände die Straßen Pieschener Allee, Messering, Schlachthofstraße sowie der Elberadweg gesperrt. Weiterhin ist die Einfahrt in die Friedrichstraße aus Richtung Bremer Straße/Waltherstraße verboten. Zudem gibt es Halteverbote in der Waltherstraße, Maxstraße und Ostra-Allee. Außerdem werden zusätzliche Haltestellen auf der Marienbrücke, in der Schweriner Straße, der Friedrichstraße und der Bautzner Straße eingerichtet. Auf der Marienbrücke muss eine Fahrspur aus Richtung Neustadt in Richtung Altstädter Elbseite gesperrt werden.

