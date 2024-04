Großes LEGO-Spektakel in der Dresdner Messe: Spur der Steine beim "Brick Fest Live!"

Dresden - Da staunt Dresden Bauklötze: Mit weit über fünf Millionen LEGO-Steinen rückt das "Brick Fest Live!" vom 26. bis 28. April in der Dresdner Messe (Halle 4) an. Das Festival der Kult-Klemmbausteine eröffnet seine Deutschlandtournee durch 13 Städte in Dresden .

In der "Glow Zone" leuchten die Steine unterm Schwarzlicht. Beim "Derby Race" treten selbst gebaute Flitzer gegeneinander an. XXL-Figuren wie Einhörner, Feuerwehrauto, Comic- und Star-Wars-Figuren sowie ein zwei Tonnen schwerer Saurier aus mehr als 400.000 LEGO-Steinen laden zu Selfies ein.

LEGO-Baumeister aller Altersgruppen können sich in verschiedenen Bereichen austoben. Zu den Highlights des Spektakels zählt ein "Bällebad" - gefüllt mit 200.000 Bausteinen aller Größen.

Statt in Bällen kann in der Messehalle 4 in Legosteinen gebadet werden. © PR

"Wenn ich Dresden so sehe, kribbelt es mir in den Fingern, Frauenkirche, Semperoper und Co. nachzubauen. Ich plane schon, meine Stadion-Serie mit dem von Dynamo Dresden fortzusetzen."

Das "Brick Fest Live!" öffnet am 26. April (13 bis 19 Uhr), am 27. April (10 bis 19 Uhr) und am 28. April (11 bis 17 Uhr).

Tickets (Erwachsene 27,50 Euro, 6- bis 14-jährige Kinder 22 Euro, Familienticket 77 Euro) gibt's an allen Vorverkaufsstellen.