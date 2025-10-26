Bürger Lars Dietrich am Start: Herkuleskeule lädt zur "Bürger"-Sprechstunde

Dresden - TV- und Musikstar Bürger Lars Dietrich (52) kommt in die "Keule". Am 7. Dezember ist der Sänger und Schauspieler zu Gast bei Moderator Alexander G. Schäfer (60, Sohn von DDR-Komiker Gerd E. Schäfer) im "Herkuleskeulen-Schäferstündchen".

Bürger Lars Dietrich (52) kommt auf ein "Schäferstündchen" in die Herkuleskeule. © IMAGO/Photopress Müller

Dort wird er sicher auch Geschichten aus seiner Dresdner Zeit ausplaudern. Denn weil Bürger Lars Dietrich unbedingt ins Fernsehen wollte, zog er 1987 nach Dresden und startete ein Ballettstudium an der Palucca-Schule.

Später tanzte er am Metropol-Theater in Berlin, wurde Stuntman bei der DEFA in Babelsberg, 1994 erschien sein erstes eigenes Hip-Hop-Album. Längst ist Bürger Lars Dietrich auch auf Theaterbühnen zu Hause.